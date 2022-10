Claro que ha sido una historia hermosísima, “Muñeco”

Este jueves 13 de octubre no será un día más. Este día se fue de River el director técnico más ganador de su historia y me tocó verlo en vivo y en directo… y se me cayó una lágrima.

Sabía que este día iba a llegar, pero nunca me imaginé que podía ser en esta oportunidad. Nunca me imaginé escuchar de su boca: “no voy a seguir en River”. Eso dolió como la primera vez que me rompieron el corazón.

Es que tuve la suerte de ser contemporáneo del entrenador que le cambió el ADN a un River que estaba acostumbrado a ganar torneos locales y no trascender internacionalmente, pero que desde el 2014 comenzó a ser respetado en el exterior y también empezó a revertir la historia con Boca.

Mendoza 03 de setiembre de 2014 Godoy Cruz River Godoy Cruz y River Plate disputan el partido de futbol por Copa Sudamericana en el estadio Malvinas Argentinas. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

La primera vez que pude ver al “River de Gallardo” fue en agosto del 2014 cuando le dio una paliza futbolística a Godoy Cruz con un 4-0 de alto vuelo (3 goles en 15 minutos) y donde sólo basta con recordar el primer gol de Carlos Sánchez y el cuarto de Teo Gutiérrez para tener una idea a lo quería jugar este “Muñeco”. Ahí fue cuando dije “este sabe”.

De ahí en más me embarqué en su idea, en su proyecto, en su forma de ver el fútbol y de bajar una línea que respetaban desde los más grandes y experimentados hasta los pibes que recién subían al plantel superior o los que recién llegaban al club.

Este animal hizo que me afeite la tupida barba que tenía en el 2015, luego que River ganara la Copa Libertadores tras 9 años… mirá si no voy a lamentar que se vaya.

Convirtió en ídolos a varios jugadores como Leo Ponzio o Enzo Pérez, bancó a los que eran silbados como “Pity” Martínez, De la Cruz o Angileri, potenció a varios futbolistas que llegaron y a chicos de las divisiones inferiores que fueron vendidos por millones de euros como Julián Álvarez y Enzo Fernández y transformó su estadía de ocho años en algo anormal para este fútbol argentinos… ¿erró? Claro que erró, pero así y todo nada pudo opacar lo hecho anteriormente.

Marcelo Gallardo se pronunció sobre su futuro en River

Seguramente algunos desmemoriados dirán que era hora de irse y que River el más grande que cualquier persona, pero en esta ocasión el “Muñeco” merecía irse de otra manera, ganador como lo fue siempre.

Ahora quedará saber quién será el reemplazante, quién será el que se anime a probarse unos zapatos tan grandes y me gustaría que sea Pablito Aimar o Martín Demichelis, pero el que llegue será comparado. Espero ser justo.

Como lo dijiste, “ha sido una historia hermosísima” y te voy a estar agradecido toda la vida por estos años que me hiciste disfrutar. Hasta siempre, Napoleón.