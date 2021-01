Claire Williams reveló que quisiera echarla por ser mujer

La familia Williams le vendió en agosto su equipo de Fórmula 1 a la empresa de capitales estadounidenses Dorilton Capital y a partir de septiembre, con la salida de Claire, el clan británico se retiró de la categoría. Tras varios meses de aquella operación, la hija de Frank Williams le concedió una entrevista al medio The Spectator y se mostró a corazón abierto.

“He recibido muchas críticas e insultos. Lo que más surgió fue eso de que es una mujer, o que estaba ahí porque era la hija de Frank y que había que echarme” deslizó Claire, quien se desempeñó como directora de la escudería situada en Groove hasta la desvinculación de su familia.

En la misma línea, agregó: “No me importa lo que la gente escriba cuando nunca han estado en mi lugar. Cuando no saben la verdad, el barro que me echan no se me pega”.

Además, la británica reafirmó el sentimiento familiar que tenía Williams. “Yo era la hija de mi padre, era una de las razones por las que estaba allí. Somos un equipo familiar y la gente de Williams quería que la siguiente generación se encargara. Tomé el relevo de mi padre, y quien lo critique se olvida de la importancia de la familia”, puntualizó.

También rememoró cómo estaba la escuadra cuando ella tomó la conducción. “Las tres temporadas anteriores fue noveno, octavo y noveno, y en nueve meses le devolví al tercer lugar del Mundial dos temporadas seguidas”, relató.

“Y luego, dos quintos puestos. No está mal para este equipo, que siempre fue un ‘outsider’, con menos personal, menos recursos y menos dinero que los equipos contra los que luchamos”, se explayó.

La falta de apoyo fue una de las cosas que quedó a la vista cuando la performance bajó. “En los primeros años nos apoyaron mucho, pero luego se empezaron a volver contra mí. Era la jefa, pero una toma decisiones que cree que son correctas pero que no salen como una quiere y es lo que me pasó”, sentenció.

Para cerrar, Williams indicó que la ausencia de un patrocinador poderoso limitó las posibilidades de la estructura. “Nunca tuvimos un gran patrocinador principal, o un fabricante que nos diera 100 millones por año”, concluyó.