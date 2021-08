Ciclismo: Mendoza será escenario del mejor BMX del país

El BMX se viene con todo después de un largo tiempo de parate a causa de la pandemia. El fin de semana del 3 al 5 se disputará el campeonato Argentino y Open de pilotos, organizado por la Federación Argentina de BMX que eligió como escenario el bello circuito ubicado en el Parque San Martín.

Los mejores pilotos del país serán la atracción en el circuito ubicado en el Parque General San Martín, en el piedemonte mendocino. Entre ellos, estará el corredor olímpico Nicolás Exequiel Torres, quien quedó a poco de clasificar a la final en Tokio 2020. El riojano de 24 años no ingresó en la pelea por las medallas, ya que terminó tercero en la última serie clasificatoria, siendo superado por un punto por el francés Roman Mahieu.

La categoría de damas tendrán su lugar en el Campeonato Argentino. /Gentileza Nico Paz

La sesión de entrenamientos se realizará el viernes 3, a partir de las 14. El Campeonato Argentino partirá el sábado 4, desde las 10.45. Y finalmente, el Open se largará el domingo 5, a las 10.

Entradas y Protocolos: El valor de la entrada será de $500, tanto para el abono por los tres días como por jornada. Y habrá una capacidad permitida de mil personas con protocolos sanitarios, aprobados por la Secretaria de Deportes.

Este fin de semana, el Pre-Argentino

Este domingo 29, desde las 11, arranca el Pre- Argentino organizado por la ACBIM de Mendoza. Dicho certamen es preparatorio para el gran certamen. La entrada será libre y gratuita, teniendo en cuenta la capacidad del predio.

Franco Scaccia, Agustín Galiotti e Ignacio Letard, promesas del BMX de Mendoza, junto a Federico Villegas /Gentileza Nico Paz

Fede Villegas da clínica a las promesas mendocinas mientras se recupera

Federico Villegas se encuentra en un periodo de recuperación que lo encuentra volviendo de a poco a las pistas. Según cuenta uno de los deportistas más representativos de Mendoza, “la recuperación viene muy bien, una cirugía de hombro implica una recuperación larga pero he trabajado muy bien con mi equipo y hemos acortado muchísimo los tiempos. En dos semanas cumplo los 3 meses que era el gran objetivo para volver a la pista y ya estoy andando bastante más de lo que pensé, posible vuelva semanas antes”, confió.

El piloto está realizando clínicas deportivas durante su estadía en nuestra provincia, manifestó su alegría por compartido su experiencia a los ciclistas de su tierra.

“Estoy contento de poder aprovechar para compartir con los chicos locales buscando brindarles algunos conocimientos que he aprendido a lo largo de todos estos años. Personalmente no tuve esa oportunidad de chico cuando entrenaba acá y me hubiese venido muy bien. Es algo que me gusta hacer”.

Y confesó: “También aprovecho estos momentos para mantener una actividad en la pista, ya que sin poder andar se extrañaba mucho. Y las clínicas fueron una buena excusa para disfrutar de estar, de cualquier manera”.

Finalmente, Federico no pudo esquivar su emoción respecto del crecimiento del BMX en Mendoza y dijo: “El nivel en líneas generales está subiendo, todavía falta pero creo que se está haciendo un gran trabajo desde el club para aumentar la cantidad de corredores. Es lo mejor que se puede hacer para nuestro deporte porque eso lleva a la competencia, el cual aumenta el nivel. Los chicos están entrenando y trabajando bien, todavía tienen camino por recorrer para llegar a su máximo, pero la mayoría tiene muchas ganas y no tengo dudas que van por el camino correcto”.