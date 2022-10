Ciccolini, una de las figuras de Gimnasia: “Ante Independiente Rivadavia se vivirá como una final”

La figura de Gimnasia y Esgrima volvió a ser el jugador que pone la pelota al piso y aporta equilibrio: Leandro Ciccolini. Además, ejecutó el tiro penal de manera magistral, que le dio el empate y con ello la clasificación al Lobo a la próxima fase, donde se enfrentará su clásico rival, Independiente Rivadavia, en un partido decisivo e histórico, por un lugar en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, que tendrá lugar el sábado desde las 16.50, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Un histórico superclásico mendocino, que concentrará toda la atención del torneo, en el que Gimnasia jugará con ventaja deportiva, debido a que finalizó en el cuarto lugar en la tabla de posiciones en la serie regular del torneo.

El Lobo viene de empatar frente a Deportivo Morón y con ello logró su pasaje a cuartos. Mientras que, Independiente metió batacazo al superar a Almagro, de visitante, por 2 a 1.

En el último clásico, jugado en la cancha del Lobo, correspondiente a fecha 21 de Primera Nacional, el local derrotó a Independiente, 2 a 0.

“Cicco”, quien le dedicó el gol a su mamá, también habló del clásico que ya comienza a vivirse. “Le dije a mi mamá que iba a hacer un gol y se lo dedicaría. Por suerte pude cumplir. Se lo dediqué a ella y a todas las madres del Lobo”, deslizó el volante.

El extremo derecho del Mensana ya comenzó a palpitar este gran superclásico mendocino y comentó a Más Deportes. “Es un partido especial que todo jugador quiere vivirlo, quiere jugarlo y que ya se empieza a vivir y palpitar desde hoy. Es una semana totalmente diferente, donde juega desde la alimentación hasta el descanso, cómo entrenamos; juegan todos los factores. Se vivirá como una verdadera final. Seguramente ellos van a venir por todo, saben que están obligados a marcarnos, entonces nosotros tenemos que correr más que ellos, ser más intensos y cometer menos errores que ellos. Se va a definir por los verdaderos detalles”, aseguró Ciccolini.

A lo que añadió: “Sabemos lo que significa este clásico para Mendoza y para la gente de Gimnasia. Pero también sabemos lo que significa para nosotros, porque más allá de un clásico, significa todo el buen trabajo de todo el año. Sabemos que un buen partido no solo nos deja en la historia y en el recuerdo de los hinchas del Lobo, sino que también nos permite avanzar de fase para ir por ese sueño que tenemos de ir por el segundo ascenso. Se va a vivir de una manera muy especial, es el partido que todo jugador quiere vivir y te deja marcado en el club”.

Respecto del partido frente a Morón, señaló: “Fue un partido durísimo frente a un equipo que sabe a lo que juega y que tiene jugadores de altísimo nivel. Que además llegaba con racha positiva y venía por todo. Nosotros no solo supimos reponernos del golpe que sufrimos frente Atlanta, sino que, además, volvimos a demostrar el nivel que hemos tenido durante todo el torneo. Nosotros volvimos a recuperar el nivel y eso es lo más importante”.

Tras el gol que recibió Gimnasia en los primeros minutos, perdió un poco el control del juego, pero lo logró empatar sobre el final del primer tiempo. En ese sentido, Ciccolini remarcó: “Habíamos comenzado bien el partido presionando en el campo rival, que es donde más cómodos nos sentimos, pero un error nuestro nos puso 1 a 0 abajo. Lo bueno es que no nos quedamos con eso, más lo que nos había pasado en el partido anterior, si no no estaríamos disfrutando de esta clasificación. Creo que supimos controlar nuestras emociones. Pudimos empatar el partido y eso nos dio la tranquilidad para salir a jugar el segundo tiempo”.

En cuanto al penal y la intención de los jugadores de Morón de incomodarlo antes de patear, Ciccolini manifestó: “Me habían hecho un agujero en el punto del penal, solo de mala leche. Busco estar tranquilo, por la forma en que pateo los penales; porque la eficacia depende de esa tranquilidad. Por eso mismo, intento estar lo más tranquilo posible. Por suerte tuve el apoyo de mis compañeros, y pudo entrar”, sostuvo.

Gimnasia - Independiente, por TV

El juego entre el Lobo y la Lepra, que escribirá una nueva e inolvidable página en el fútbol de Mendoza, se desarrollará el sábado 22 de octubre desde las 16.50 en el estadio “Víctor Legrotaglie”, solo con hinchas locales.

El juego podrá verse en vivo y en directo por TyC Sports.