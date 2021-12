Checo Pérez: “Lo hice todo por mi equipo”

Sergio Pérez debió abandonar el Gran Premio de Abu Dhabi por un inconveniente en el motor, pero el mexicano fue una pieza fundamental al mantener un duelo con Lewis Hamilton en las vueltas iniciales y ayudar a su compañero en Red Bull Max Verstappen, quien se quedó con la corona.

“Como deportista no te quieres encontrar en estas situaciones. En el lugar de Hamilton es complicado tener a un piloto molestando y que te perjudica en el mundial, pero al final del día lo he hecho todo por mi equipo. Con eso me quedo. Estoy contento por Max porque era el piloto que más lo merecía. Ha manejado en un nivel increíble en toda la temporada”, contó Pérez una vez que terminó la competencia.

Y agregó: “Max ha sido un excelente compañero de equipo, una gran persona y el equipo en general. Una pena que al final no conseguimos el campeonato de constructores”.

Mirá el duelo Pérez - Hamilton en Abu Dhabi