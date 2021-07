Charles Leclerc terminó disgustado con Sergio Pérez

Charles Leclerc completó un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Austria. El monegasco quedó afuera de la Q3 el sábado y debió largar la carrera desde el undécimo lugar.

Durante los primeros giros mostró un buen ritmo y venía avanzando en el clasificador hasta que se encontró con Sergio Pérez y protagonizó un duro duelo con el mexicano. En dos ocasiones, Charles tuvo incidentes con el de Red Bull, primero con un contacto que lo dejó en la leca al de Ferrari y más adelante otra maniobra que le provocó otra salida de pista.

Charles Leclerc enojado con Pérez Ferrari

Sobre esto Leclerc comentó al final del Gran Premio de Austria. “Pérez fue un poco agresivo, y por esta razón creo que fue penalizado. Desgraciadamente, eso complicó nuestra carrera, pero así es ahora. Me gusta luchar al límite, pero en esta carrera él fue demasiado lejos”.

Acerca del nivel de la SF21 en la última competencia de F1, Charles dijo: “Esperaba algo mejor. Tuvimos un muy buen ritmo. Para mí fue una carrera difícil porque tenía los mismos neumáticos que la mayoría de los pilotos que estaban adelante y tenía que adelantar en la pista. No he tenido la ventaja de tener una estrategia contraria y eso me limitó”.

Así fueron las maniobras entre Leclerc y Perez