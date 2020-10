Messi y CR7 no se volverán a enfrentar por el momento porque el crack portugués tiene coronavirus.

Champions League: Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo de coronavirus y no habrá duelo con Lionel Messi

La prensa italiana informó que el delantero portugués no se recuperó del COVID-19, por lo que no podrá ser de la partida mañana frente al conjunto blaugrana. De esta manera, no habrá enfrentamiento con el crack rosarino