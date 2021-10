Champions League: Barcelona le ganó a Dinamo de Kiev con la presencia de Sergio Agüero

Con unos minutos de Sergio Agüero, tras su debut oficial ante Valencia el último domingo, Barcelona le ganó 1-0 a Dinamo de Kiev y obtuvo su primera victoria en el Grupo E de la UEFA Champions League. El partido se jugó en el Camp Nou y el gol lo hizo Gerard Piqué, como un delantero más, a los 36 minutos del primer tiempo.

Agüero ingresó por Memphis Depay en el último cuarto de hora, en los que Barcelona casi no generó oportunidades ni pudo tener demasiado contacto con la pelota, a diferencia de los primeros 45 minutos. En esa etapa, los dirigidos por Ronald Koeman intentaron una y otra vez con centros laterales para buscar a Luuk De Jong, uno de los más peligrosos.

Gerard Piqué, con 16 goles, acaba de convertirse en el defensa con más goles de la historia de la Champions League. #FCBarcelona pic.twitter.com/4xA9qmZsdD — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) October 20, 2021

La apertura en el marcador llegó después de un lanzamiento de esquina que pudo aprovechar Piqué. No así Ansu Fati tras un insólito error de Georgi Bushchan, quien salvó varias veces a los ucranianos. El arquero se confió, perdió la pelota en el área chica, Memphis Depay no dejó que se fuera y el español casi mete un gol de espaldas después de hacer tres jueguitos. Koeman se enojó porque no se la dieron a Coutinho, que llegaba solo desde atrás.

El alemán Marc-André ter Stegen, en tanto, no tuvo trabajo en el desarrollo de un partido en el que los hinchas locales alabaron a Lionel Messi y le exigieron más a su equipo, por el débil rival y para levantar aún más los ánimos antes del clásico español contra Real Madrid por LaLiga.

Claramente, a Koeman no se lo vio conforme en el banco de suplentes porque a Barcelona le faltó juego, decisión y gol. Si bien fue el segundo triunfo consecutivo, ahora se le viene al técnico una prueba de fuego para saber dónde está parado en esta temporada.

El Kun Agüero y la camiseta 10 del Barcelona 🔵🔴 pic.twitter.com/Fbwe0olDsm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2021

Con este resultado, Barcelona se ubicó tercero en el Grupo E de la Champions League con tres puntos, a uno de Benfica y a tres de Bayern Múnich, el líder, mientras que Dinamo de Kiev apenas tiene una unidad.