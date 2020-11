Certezas para el Lobo; incógnitas para la Lepra

Cada vez falta menos para que la Primera Nacional regrese a competencia después de largos ocho meses sin actividad, debido a la pandemia del coronavirus. Precisamente quedará una semana para que el sueño de llegar a Liga Profesional comience a hacerse realidad en un campeonato que sufrió modificaciones y cuya fecha de finalización fue pactada para fines de enero próximo. Dentro de ese contexto donde se van limando detalles, ayer se dio a conocer días y horarios en los cuales los equipos estarán haciendo sus reestrenos en la campaña.

Por el lado de los mendocinos, solo Gimnasia y Esgrima conoce hora y fecha de su vuelta por los porotos. Será el domingo que viene (29 de noviembre), desde las 17.10, como visitante de Defensores de Belgrano, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la primera fecha de la Zona B de la Etapa Clasificatoria por el primer ascenso, y que además irá televisado por la pantalla de TyC Sports.

En cuanto a Independiente Rivadavia aún no se dio a conocer la programación de su encuentro contra Barracas Central, en Buenos Aires, en el marco de la Zona A de la Reválida, por el segundo cupo para la Liga Profesional de Fútbol.

Sin bien no hay nada oficial, en las últimas horas, allegados al club del Parque confirmaron que el duelo podría jugarse el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 17.10.

Y con la mira en ese compromiso, el Azul del Parque afrontará hoy un nuevo encuentro amistoso. Esta vez el rival será Sportivo Desamparados de San Juan. El partido se jugará en el estadio Bautista Gargantini, desde las 17, donde Marcelo Straccia comenzará a sacar conclusiones de cara al debut.

“El hecho de no haber público, la localía que molesta es el viaje en sí. Después Barracas Central no es un equipo que pesa por su gente, en cambio fuimos favorecidos por ejemplo con Belgrano que no va a contar con su público y es un equipo grande”, contó el entrenador apenas conocido los rivales de la zona en una radio mendocina. Además, envió un mensaje a quienes ven en la Lepra a un rival menor: “No somos menos que nadie. Los rivales también se van a tener que preocupar por nosotros. Quizás no llegamos al cien por cien, pero los otros equipos también tienen sus dificultades. Entiendo que va a ser una competencia pareja”.

En el Parque: el Lobo pone punto final a los amistosos

Mientras que el Azul enfrentará hoy un amistoso más ante Sportivo Desamparados, su clásico rival, Gimnasia y Esgrima cerrará la serie de amistosos con un choque ante FADEP, que se prepara para el Torneo Federal Amateur.

El encuentro, que será el último que dispute el Lobo en esta pretemporada, se jugará desde las 9, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Anteriormente, el equipo de Diego Pozo enfrentó a Godoy Cruz, Huracán Las Heras, Deportivo Maipú y San_Martín de San_Juan, exponiendo una sólida imagen defensiva y un tremendo poder de fuego. En todos los partidos marcó goles y reflejó el buen nivel de su goleador. Ramón Lentini.

Los hinchas podrán seguir el encuentro de hoy a través de TyC Sport Play.