Cataluña se rindió a los pies de Messi: una multitud lo despidió en las afueras del Camp Nou

Llantos, aplausos, admiración. Todo por la partida del mejor de los últimos tiempos en el Barcelona: Lionel Messi. Una multitud le demostró esta mañana su agradecimiento a La Pulga por tantos años de victorias. Y se convocaron en las afueras del Camp Nou donde el argentino dio su conferencia de prensa, para esperarlo a la salida y pescar alguna foto de recuerdo.

La gran afición catalana que aguardó, pudo despedirse. Adultos y niños vivieron este momento como el más triste por tratarse de un capítulo cerrado.

Tan fuerte es la figura de Messi, que hasta el hijo del panelista del programa deportivo español Chiringuito, Jota Jordi, se mostró desconsolado. Y para su papá fue en vano explicarle que por este club pasaron grandes figuras como Messi y Ronaldinho. Y que vendrán más.

Ni qué hablar de los fanáticos que ven terrible este momento. Un hincha se arrodilló este sábado en la entrada del estadio barcelonista y no paró de gritar “I Love you, Messi”. Es claro que el amor por el rosarino no tiene fronteras.

La llegada de Messi al estadio causó algunos revuelos. La desesperación de la gente por perlo y decirle adiós.

La afición culé se despide de la leyenda: Lionel Messi. /Agencia Agencia