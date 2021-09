Caselli apuntó contra D’Onofrio: “Sin Gallardo, hubiera quedado en el olvido”

Antonio Caselli, líder del Frente Primero River y candidato a presidente de River acompañado por David Trezeguet como vice, dialogó con Super Deportivo Radio y no se guardó nada. Apuntó contra la dirigencia presidida por Rodolfo D’Onofrio y reveló detalles del momento en el que el Millonario decidió contratar a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador.

“Sin Gallardo, D’Onofrio hubiera sido un presidente que hubiera quedado en el olvido. Gracias a que Marcelo reestructuró el fútbol de River, va a quedar en la historia como un presidente que ganó muchos títulos”, comenzó Caselli.

Luego, reveló “una historia que me cansé de guardármela” sobre Gallardo y las elecciones en 2013: “Cuando competí con D’Onofrio, el técnico que iba a asumir al día siguiente si yo ganaba las elecciones era Marcelo Gallardo. Si quieren, se lo pueden preguntar a él. Yo hablé con él durante todo el 2013 para que sea el entrenador de River. En cambio, D’Onofrio iba a llevar a Ricardo Gareca si ganaba las elecciones. Incluso cuando Ramón Díaz terminara su contrato”.

Además, Caselli agregó: “Cuando pierdo las elecciones en el 2013, en enero del 2014 me junto con D’Onofrio y Brito en Punta del Este y les pregunté si conocían a Marcelo Gallardo. Ambos me contestaron que no lo conocían. Yo les dije que valía la pena que se junten a tomar un café con él y que lo escuchen. Ellos me dijeron que lo iban a hablar, pero que su entrenador era Gareca cuando se vaya Ramón Díaz. Cuando renuncia Ramón, ellos lo llaman a Gareca, pero el Tigre hacía una semana que había arreglado en Palmeiras. Cuando Gareca dijo que no, llamaron a Martino, pero el Tata dijo que no porque quería dirigir la Selección Argentina. Luego, lo llamaron a Bielsa y el Loco dijo que el único club que iba a dirigir era Newell’s. Como última opción, le quedó el técnico que quería la oposición, que era Gallardo. Esto es simple, le pueden preguntar a Ruggeri si Gareca no era el DT de D’Onofrio y a Gallardo si era el técnico que yo quería”.

Por otro lado, Caselli confesó una charla que mantuvo con Marcelo antes de las elecciones en 2013: “La noche previa, llamé a Gallardo y le dije ‘¿Estás preparado para ser el entrenador de River mañana?’. Y Marcelo, siempre con su virtud para contestar, me dijo ‘¿Vos estás preparado para ser presidente de River?’. Yo le dije que sí. Él me vuelve a contestar: ‘Si vos estás preparado para ser presidente de River, yo estoy preparado para ser entrenador de River’”, contó.

Al hablar del presente del club, explicó que quiere tener una reunión con el Muñeco: “Como Gallardo se reunió con el oficialismo, quiero reunirme con él y le voy a preguntar qué necesita para seguir. Si somos electos, quiero que desde el 4 de diciembre siga siendo el entrenador de River. Ya lo hablamos con David Trezeguet, quien se encargará del fútbol. Él también está convencido de que Gallardo tiene que continuar. Marcelo puede ser entrenador del equipo que quiera en Europa. Su casa es River. A Marcelo hay que convencerlo y seducirlo para que se quede. Con Marcelo nos debemos trabajar juntos: si lo hicimos en 2013, por qué no lo podemos hacer en 2021. Voy a poner todas las fuerzas para que sea él”, finalizó.