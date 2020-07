Carlos Tevez fue multado por juntarse a jugar un picado y no respetar la cuarentena

Una foto de Carlos Tevez, sin barbijo y rodeado de varias personas en la estancia del “Apache” en Maipú, provincia de Buenos Aires, donde actualmente rige la Fase 5 de la cuarentena, trascendió en las últimas horas.

La imagen fue difundida en las redes sociales por el concejal del Frente de Todos de esa ciudad, Facundo Coudannes, quien reconoció que fue él quien provocó esa situación y pidió las respectivas disculpas.

El “Apache” aparece en la imagen sin barbijo ni guardando la debida distancia social indicada por las autoridades y se encuentra nuevamente en una polémica por incumplir los protocolos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya que la última vez había salido en los medios cuando viajó a Tandil para intentar jugar al golf.

Según la prensa local, Tevez habría sido parte de un partido de fútbol que su entorno niega y que solamente fue un pedido del concejal para sacarse una foto con sus amigos.

Así lo confirmó el intendente de Maipú.

El concejal Coudannes luego escribió en Facebook: ”Quiero pedir disculpas públicas a los vecinos de mi querido pueblo por la imprudencia que cometí en medio de la situación que estamos viviendo. Como padre me dejé llevar ante la posibilidad de cumplirle a mi hijo el sueño de conocer a su ídolo”.

Según explicó el jugador, estas personas ingresaron a la estancia y le pidieron sacarse una foto. “Tevez me dijo que no se puso barbijo porque él estaba en su casa”, dijo el intendente de Maipú, Matías Rappallini.

“Estaba enojado porque se dijo que él había jugado un picadito con estas personas. Me reuní con él al mediodía y me explicó que eso no fue así, que no estuvo en ningún partido de fútbol”, indicó el dirigente político en diálogo con De Una con Niembro.