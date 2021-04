Carlos Quiroga dejará de ser presidente de Gutiérrez: “Hay que dejarle espacio a la gente joven y con fuerza”

Agitado, conmovido, emocionado y con las pulsaciones al máximo, el presidente de Gutiérrez Sport Club, Carlos Quiroga (64), hizo un alto en los festejos en pleno campo de juego del estadio Libertador General San Martín para dialogar de varios temas con Los Andes.

“Siento una alegría inmensa, realmente creo que nos merecíamos el título porque Gutiérrez fue un equipo que terminó invicto a lo largo del torneo. Gutiérrez ha ganado varios torneos, pero en cuanto a campeonatos anuales esta es la segunda estrella”, comenzó manifestando Quiroga, quien supo ser presidente del Celeste en dos períodos: 1990-1994 y 2016-2021.

Acto seguido, le dedicó el logro a su familia y se quebró cuando mencionó el nombre de su hermano Hugo Víctor Quiroga (60), quien está pasando por un estado de salud delicado. “Estamos todos contentos. Esta alegría se la dedico a toda mi familia, a mis hijos y especialmente a mi hermano, que está internado en el Hospital Central por Covid y está jodido. Pero gracias a Dios está saliendo y va a salir el gordo”.

El apellido Quiroga está ligado a la institución celeste y Carlos lleva toda una vida dedicada a Gutiérrez Sport Club. Se inició como colaborador en el año 1987 y, un año después, integró la comisión directiva que encabezaba el expresidente Tito Mercado cuando el Perro se consagró campeón anual por primera vez de la Liga Mendocina de Fútbol en 1988.

-¿Qué será del futuro de Carlos Quiroga?

-Me voy. Una vez que terminemos la iluminación del estadio, me voy. Creo que hay que dejarle el espacio a gente joven, a gente con muchas ganas, mucha fuerza y muy buenas personas, entre ellos un ex intendente de Maipú. Y también me han invitado a participar, pero lo vamos a analizar. Pero sí, la decisión está tomada y espero que esta gente siga con esta realidad de Gutiérrez, que en los últimos cuatro años hemos salido campeones y subcampeones y ahora coronamos con este título.

-¿Qué pasó en la Asamblea del jueves pasado?

-Se pasó a un cuarto intermedio porque cuatro o cinco días antes nos enteramos de una nueva lista que encabezará Duilio Pezzutti (NdR: hijo de Luis “Cachi” Pezzutti, expresidente de Gutiérrez). Esa lista estaría integrada también por Alejandro “Pulga” Bermejo, el exintendente de Maipú. Esa es la información que me ha llegado a mí y que también he hablado con ellos.

-¿Qué va a pasar con la denuncia penal que encabeza contra las actuales autoridades de la Liga Mendocina?

-Eso está en manos de la justicia, nosotros ya no podemos hacer más nada.

-¿Se cansó de luchar?

-No es que esté cansado de luchar, sino que hay dirigentes que por ahí no están convencidos de lo que hacen y de lo que dicen. Como siempre dije, habría que hacer una academia de dirigente porque realmente lo que faltan son dirigentes. Hay que tener mucho conocimiento de todo, de los estatutos y reglamentos de la Liga, saber manejar un club. Creo que para llegar a ser presidente de la Liga Mendocina, antes tenés que haber tenido experiencia como presidente de tu institución. No es para cualquiera.

-¿Tiene información oficial sobre cuántos tickets online se vendieron en la final que televisó la Liga y cómo se distribuiría ese dinero?

-Desde la Liga nos dijeron que se vendieron solamente 258 tickets y que solamente alcanzaron a cubrir los gastos. No tengo idea si esa recaudación será real. Habría que contactarse con Matías Mostaccio, que fue quien realizó la producción, y pedir una rendición de cuentas. El dinero de la gente que compró su ticket para ver el partido online entró a la cuenta de la Liga Mendocina de Fútbol.

-¿Con este título están clasificados para el Regional Amateur?

-Según la palabra del presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suraci, Gutiérrez tiene una plaza para el Regional Amateur.

-¿Cree en su palabra?

-Sí, por supuesto. Es el presidente de la Liga.

-¿Gutiérrez va a hacer uso de esa plaza?

-Sí, por supuesto. Seguro. Gutiérrez está haciendo todo para ascender: arreglando la cancha, haciendo la iluminación, ya inauguramos el predio con tres canchas y ya están todos nuestros chicos entrenando en el lugar. También se agregó una nueva disciplina, que es el fútbol femenino. A partir de la semana pasada, Gutiérrez cuenta con equipo femenino de primera e infantiles.

-¿Cuándo inauguran el predio de manera oficial?

-El próximo sábado 10 de abril a las 11:30.