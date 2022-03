El último fin de semana, durante la primera fecha del año del Top Race, estuvo en la zona de boxes el Presidente de la CDA del ACA, Ing. Carlos García Remohí.

Carburando dialogó con exclusiva con la máxima autoridad del ente rector del automovilismo y en la nota abordó distintos temas. Uno de los tópicos estuvo relacionado con el alcance y la importancia que tiene el automovilismo en el público argentino.

Sobre este tema García Remohí expresó: “A mí me parece que hay que cambiar un poco dentro de la estructura. Hacer más marketing y ver cómo hacer para que los pilotos sean más famosos. Cuando yo era chico, corría Bordeu, Pairetti y todos le conocían la cara. Pero no yo que era un fanático del automovilismo, sino que todo el país porque salían en revistas como El Gráfico y llegaban a todo el país”.

Carlos García Remohí: “Los pilotos de ahora son menos conocidos”

Y además opinó: “Ahora con las redes sociales, con toda la manija publicitaria y marketinera, no es igual. No se en qué hemos fallado. Es la manera, a lo mejor de venderlo. No es un tema de automovilismo. El automovilismo en argentina es grande, tenemos un nivel que en América y en el mundo, peleamos con cualquiera”.

Mirá la entrevista con el Ing. Carlos García Remohí y el debate en Escudería Carburando