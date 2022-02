Carlos Bilardo recibió una distinción de Conmebol y se reencontró con los campeones del 86

El fútbol se emociona cada vez que se recuerda a los últimos campeones del mundo y mucho más cuando el DT es noticia. Luego de que se promocione su serie y reaparecer con una foto familiar, ahora Carlos Salvador Bilardo recibió un reconocimiento por parte de la Conmebol y lo fueron a ver cuatro de sus dirigidos en el Mundial 1986.

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti posaron, con mucha felicidad, con el Doctor, que fue premiado con la Licencia Honorífica de Entrenador de Conmebol. Así también lo publicó Alejandro Domínguez, presidente de la confederación.

¡Enorme alegría haberle entregado la Licencia Honorífica de Entrenador de @CONMEBOL a mi querido amigo, el doctor Carlos Bilardo! Uno de los muchos reconocimientos que se merece este inigualable maestro campeón del mundo 👏🏻 pic.twitter.com/XGE5EiOOkL — Alejandro Domínguez (@agdws) February 18, 2022

También agradeció la presencia de los cuatro campeones, que compartieron un almuerzo con Bilardo.

Burru también publicó fotos con el reencuentro con el Narigón. “Que lindo volverte a ver y recordar gratos momentos vividos juntos. Gracias por todo maestro”, escribió el autor del gol de la final.

El estado de salud de Carlos Bilardo

El “Narigón” sufre el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que se le detectó en mayo de 2018, y hace tiempo no se lo veía públicamente. De hecho, su entorno más cercano comentó que por el momento, para no afectarlo emocionalmente, no le comunicaron los fallecimientos de Diego Maradona, Alejandro Sabella, el “Tata” Brown o “Cacho” Malbernat, entre otros afectos.