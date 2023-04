Carlitos Tevez, el favorito de la dirigencia de Godoy Cruz para ser el nuevo DT

No va más Diego Flores en Godoy Cruz. Una decisión que se caía de madura incluso antes de la absurda y papelonesca conferencia de prensa que brindó post empate del domingo pasado ante Tigre, porque mucho más allá de esa escandalosa conferencia de prensa en la que despótrico contra el presidente Alejandro Chapini, lo cierto es que su segundo ciclo al frente del plantel profesional ya estaba agotado hace rato.

La conferencia de prensa en la que Flores trató de “hincha VIP” a la máxima autoridad del club, sin nombrarlo, resultó la gota que rebalsó el vaso, la bomba que hizo explotar todo en el nuevamente convulsionado mundo Godoy Cruz, que desde 2019 a esta parte no logra recuperar la paz. “Ese hincha VIP estuvo dos meses sin hablarme desde que pisó el club, el hincha VIP no participó del mercado de pases, había que traer dos extremos, no se trajeron; se fue un lateral izquierdo y no se trajo, se trajo un joven por Julián Ezeiza que tiene un futuro bárbaro, pero no se trajo (sic), había que traer dos centrales, no se trajeron”, expresó furioso el cordobés.

Continuando con su disgusto, Flores había agregado: “Yo pedí una reunión con el hincha VIP, ahora en el postpartido se fue cinco días de vacaciones, eso me dijeron, no lo sé, ¿quién pone la cara por Godoy Cruz? El hincha tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz y está claro que no es ese hincha VIP”. Autodefendiéndose, Flores se había mostrado con ganas de continuar a pesar del presente: “En los malos momentos es fácil destruir con una nota, 44% de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron. No se podían afrontar los sueldos. Yo estoy feliz y bárbaro, me siento contenido y puedo desarrollar mi profesión. La realidad es que puertas para adentro nadie me informó que alguna vez estaba en duda mi continuidad. Y si lo hacen me parece una locura, pero bueno, lo pueden hacer. Quizás hay un entrenador mejor y es buena idea”, había expresado irónicamente en el final de su práctica, de su prácticamente monólogo.

Diego Flores dejó de ser el DT de Godoy Cruz y la dirigencia le busca reemplazo. / José Gutiérrez - Los Andes

Flores es el séptimo entrenador en quedarse sin trabajo en la actual edición de la Liga Profesional de Fútbol en solo 10 fechas. Una nómina que incluye a nombres como Hugo Ibarra, Leandro Stillitano, Abel Balbo, Alexander Medina, entre otros.

Como si se tratara de una ironía del destino, esta segunda salida de Diego Flores como entrenador de Godoy Cruz será exactamente un año y un día después del fin de su primer ciclo, el 9 de abril de 2022, tras empatar 3 a 3 con Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona por la Copa de la Liga Profesional 2022. Para el próximo encuentro, que curiosamente será ante el Arse en el viaducto el próximo jueves a las 14, había trascendido en un primer momento que la dupla Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo se harían cargo de manera interina. Sin embargo, con el correr de las horas tomó fuerza la hipótesis de que Daniel Oldrá se hará cargo del entrenamiento de hoy por la mañana del predio de Coquimbito.

“Todavía no me comunicaron nada”, fue la escueta respuesta de Daniel Oldrá ante la consulta de Los Andes. El plantel viajará el miércoles al mediodía rumbo a Buenos Aires.

Carlos Tevez, candidato a ser el próximo DT de Godoy Cruz

El Apache es el gran candidato. En sintonía con su metodología de elección de técnicos que recién se inician, el elegido de la dirigencia tombina es Carlos Alberto Tevez. A lo largo de los cuatro meses y medio que estuvo al frente del plantel de Rosario Central en el torneo de la Liga Profesional, Tevez dirigió 23 partidos, ganó 6, empató 10 y perdió 7.

Carlos Tevez debutó como entrenador en junio de 2022. Su única experiencia como DT. / archivo

“Estoy disfrutando de la familia, esto te lleva mucho tiempo y la verdad que hay que poner la cabeza en frío, después hay que seguir trabajando”, dijo hace poco en una nota por DS Sports. Hoy Tevez se encuentra fuera del país, pero le encanta la provincia de Mendoza, donde tiene grandes amigos y los ha visitado varias veces.

Si bien cuenta con cierto aire, el Tomba no puede descuidarse pensando en el descenso. Está en el puesto 17 de la tabla de la Liga y en el 19 de la tabla de promedios. Vale recordar: al descenso se irán tres equipos, los dos de peor promedio y el último de la tabla anual.