Carlitos Tevez confirmó su continuidad como entrenador de Rosario Central: “No me voy a bajar del barco”

Carlos Tevez brindó una conferencia de prensa en donde confirmó que seguirá como DT de Rosario Central tras sus explosivas declaraciones en donde puso en jaque su continuidad como técnico del Canalla.

“No me voy a bajar del barco, me habré expresado mal, pero hay que ver en que situación está el club, Primero está Central, está el escudo, el apellido y los técnicos están atrás, primero la institución”, aclaró el Apache.

Sus declaraciones se hicieron esperar está semana debido a que varias versiones y rumores circulaban que Carlitos dirigiría contra Racing e Unión y luego, presentaría la renuncia, algo que el mismo se encargó de desmentir.

De esta manera, Tevez seguirá al mando de la Academia rosarina por lo menos hasta que finalice el campeonato. Cabe recordar que el Apache firmó un contrato en junio de este año que lo vincula a la institución auriazul hasta diciembre del 2023.

El "Apache" determinó que seguirá como director técnico del "Canalla", pero aseguró que el mayor problema es el armado del equipo y no su estadía en el club rosarino. / Gentileza.

La palabra de Carlos Tevez en conferencia de prensa

“Me voy a quedar por los chicos. Tenemos que pensar en la situación en la que está Central, yo me puedo ir, me puedo quedar, el problema no es Tevez, si yo me voy y viene otro técnico se encuentra con un plantel muy joven”, afirmó.

“Hay 11 jugadores que quedarán libres en diciembre, nos van a quedar 20 jugadores, entre ellos hay 4 lesionados (Dupuy, Lo Celso, Ramiro Peralta y Walter Montoya). Hay muchos jugadores con menos de 22 años”, continuó

Además, aseguró que asumirá todas las responsabilidades: “Cáguenme a puteadas a mí, pero 8 jugadores del club tienen menos de 22 años y están poniendo el pecho por Central. Yo no me voy a ir”.

“Después pararemos la pelota a fin de año y ahí barajaremos de vuelta, pero está situación es muy díficil”, reflexionó.

“No me pongo plazos, el problema no soy yo. Supongamos que viene cualquier técnico, se va a encontrar con está situación, el problema es que tenemos que saber donde estamos parados, estamos yendo hacia un lugar que no es bueno”.