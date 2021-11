Canapino y Pernía ya palpitan la definición del Súper TC2000

En pocos días se correrá la definición del Campeonato 2021 del Súper TC2000. El próximo 27 y 28 de noviembre en el circuito número 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, se decidirá quién se lleva el título con el “Gran Premio Canestrari”.

Agustín Canapino (Chevrolet YPF) arriba líder de las posiciones con 188 puntos; mientras que su escolta, Leonel Pernía (Renault Castrol Team), suma 178, cuando quedarán 43 unidades en juego el fin de semana de la definición.

Los dos candidatos al campeonato palpitaron la previa y hablaron de las maniobras que protagonizaron juntos en las últimas fechas. Sobre la situación de Rosario donde ambos se encontraron en la curva 1, Pernía dijo: “En Rosario fue una maniobra al límite la primera. En la segunda me tocó perder por el Push to Pass, me superó bien y agarró la punta de la carrera. La maniobra se dio por el push, sino es imposible que un auto venga superando a otro con tanta velocidad”.

Por su parte, Canapino señaló de esa maniobra. “Pernía gasta muchos Push to Pass por intentar superar a Moscardini. Yo usando dos seguidos, primero no puedo por la maniobra en el curvón y en el segundo sí”.

Otra de las situaciones que recordaron los dos candidatos al título fue el episodio de Paraná en la carrera clasificatoria y la final. Sobre esto, Canapino contó “En Paraná tuvimos un toque desafortunado, sin intención en la carrera clasificatoria y después en la final me hizo un maniobrón, me pasó muy bien”. Pernía en tanto, hizo referencia a una maniobra en el Cabalén. “Cuando ganamos en el Cabalén salió una linda maniobra en la zona de la chicana”.

Canapino vs. Pernía

Los dos candidatos a la corona también hicieron referencia a las virtudes y puntos débiles de su rival. Canapino dijo sobre Pernía: “Pernía está en un nivel tremendo. Es rapidísimo, es agresivo, corre muy bien, es inteligente, tiene todo. Puntos débiles no tiene ninguno. No me gustaría tampoco avivárselo”.

Por su parte, Pernía destacó del piloto de Arrecifes. “Agustín tiene muchas virtudes como piloto y como preparador. Tiene a cargo hoy en día sus equipos, sabe de puesta a punto. Además tiene la velocidad y es aguerrido para defenderse. Es de los más completos de la Argentina. No tiene puntos débiles. Quizá el único pueda ser el auto que defina a favor de uno u otro”.