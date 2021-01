Canapino: “Voy a poder decir presente este fin de semana en la fecha del Súper TC2000″

Agustín Canapino informó que correrá la séptima fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000 en el autódromo de Río Cuarto, el próximo 10 de enero. Además, el arrecifeño comunicó que tendrá un cambio de imagen en el Turismo Carretera.

“Quería contarles que estoy muy bien, transitando las últimas horas de mi aislamiento acá en Arrecifes. Por suerte, para mí ha sido sólo el primer día con un poco de fiebre y nada más. He estado muy ben y pase sin problemas el Covid-19. Por fortuna, me tocó ser positivo en un momento donde no tenía competencias, así que voy a poder decir presente este fin de semana en la fecha del Súper TC2000 con todo el equipo Chevrolet YPF”, señaló Canapino en primera instancia durante un vídeo que difundió en sus redes sociales.

En torno a su actualidad en el TC, puntualizó: “En el 2021 no voy a continuar junto a SpeedAgro, mi principal sponsor de los últimos años. No hay un motivo en particular, solo se termina una etapa y quería hacer público mi agradecimiento a Víctor Escalas y a toda la empresa por los 12 años que vivimos juntos”.

Por último, el tetracampeón dejó claro que la atención de su Chevrolet no sufrirá alteraciones. “Además, tendremos una renovación tanto en la imagen de mi equipo y mi auto. En cuanto a lo técnico, seguiremos igual, tal como lo hicimos en los últimos 3 años, con todo en nuestro taller de Arrecifes”, concluyó.