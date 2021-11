Canapino tras lograr el bicampeonato del Súper TC2000: “Nunca sentí una adrenalina así”

Agustín Canapino se coronó Campeón 2021 del Súper TC2000 tras la última fecha de la temporada 2021 que se disputó en el Autódromo de Buenos Aires.

En un día difícil por la lluvia, la categoría desarrolló la final que comenzó de forma electrizante ya que los candidatos al título, Canapino y Pernía se rozaron en la zona de los mixtos del circuito 9. Más tarde, se largó a llover con más intensidad y Canapino pudo terminar en el tercer lugar, defendiendo la posición de Fineschi que lo atacó en el final.

“Gracias a mi viejo, a Chevrolet, al Pro Racing por haberlo contratado. Si no se sufre no vale. Me había quedado sin ingeniero, le agradezco a Guille Cruzzetti. La adrenalina que sentí hoy nunca la sentí en mi vida. Incluso superior a la definición del TC en 2017″, fueron las primeras palabras de Canapino como campeón

“Quería ganar. Julián Santero arriesgó mucho. Quería agarrar la punta. Cuando cayeron las gotas de agua, tenía que cuidarme. Fineschi me chapeó como corresponde, fue una linda pelea. Estoy muy feliz, también quiero acordarme de Arrecifes que siempre está presente”, cerró el campeón.