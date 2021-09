Canapino tras ganar en San Juan: “Fueron claves las primeras vueltas”

En el trazado de San Juan, Villicum, se llevó a cabo la novena final del año del Súper TC2000 con victoria de Agustín Canapino.

Tras la competencia, el piloto de Arrecifes dialogó con Carburando y dejó su balance de la prueba: “Quiero agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF. Dedicárselo a mi familia. Una carrera que fue clave en las primeras vueltas porque pude quedar delante de Julián Santero. Después iba muy parecido con Santero, pero fue una carrera intensa. Me exigió mucho Santero. Lamento el error de ayer, me adelanté en la largada y si hubiera ganado iba a ser perfecto. No me gusta equivocarme, pero al margen de eso, el auto está bien y me voy contento”.

Tras la fecha en San Juan, Canapino acumula 154 puntos y está a solo uno del líder, Leonel Pernía. La próxima fecha para el Súper TC2000 será el fin de semana del 10 de octubre en el Autódromo de Rosario.