Canapino: “Los lastres no sirven”

El TC2000 implementó en la temporada 2022 el sistema de lastres, según la posición de campeonato.

Por lo visto en las primeras fechas del año, hubo diversidad de ganadores, pero el espectáculo no viene siendo el mejor y luego de la carrera de Termas de Río Hondo, los protagonistas del podio dieron su opinión.

“Los lastres no sirven”

Agustín Canapino, opinó al respecto: “Ya lo he dicho reiteradas veces. Amo el TC2000 y quiero lo mejor para la categoría, pero estoy seguro que los kilos no le sirven a ninguna categoría. Fíjense los espectáculos de los últimos años y los de este año. Aparte, no te permite pelear mano a mano. Leo (Pernía) me ganó con menos kilos. Yo le gané a Santero y a Berni porque tenía menos kilos. Nada tiene sentido y valor. Después las carreras no te ofrecen nada. Los kilos emparejan para abajo y solo eso. No te da ningún espectáculo. De lo contrario, te lo quita”.

Escuchá la opinión de Leonel Pernía y Matías Milla que también hablaron de los lastres en Carburando: