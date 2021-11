Agustín Canapino se consagró Campeón 2021 del Súper TC2000 tras una tremenda definición en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El piloto de Chevrolet terminó tercero tras pelear bajo la lluvia con su rival directo, Leonel Pernía y aguantar la presión de Damián Fineschi en las últimas vueltas para conservar el puesto que le permitió ganar el campeonato.

Tras la gran final, Canapino dialogó en exclusiva con Carburando de manera íntima y contó detalles de cómo vivió la gran definición. “Si no se sufre parece que no vale. Fue muy loca porque arranqué bien, peleando con Santero. Cuando se largó a llover, sabía que los Renault eran fuertes. Me termina superando Pernía y después tuve que defenderme de Fineschi. Nos chapeamos y no quería que me pase porque si Pernía lo pasaba a Santero, era campeón él”.

Además, dando más detalles de la carrera, agregó Agustín: “No pestañeé en toda la carrera. Esas últimas 10 vueltas fueron una tortura, con un nivel de concentración y exigencia tremendos. Pensé que mi definición del TC en 2017 era insuperable, pero esta fue peor porque me tuve que defender”

Canapino íntimo: “Le pedía a papá que me de una vuelta más”

Por otra parte, Canapino destacó la importancia de la figura de su padre, Alberto. “Papá era el director técnico de este equipo desde la temporada anterior. Desde algún lado me acompañó, de hecho le pedí mucho a él en las últimas vueltas para que aguante en pista. Cada vez que salía a la recta decía: “Pa, dame una más”. Con el nivel de exigencia que tuve, necesitaba sacar las fuerzas de algún lado”.

