Canapino en Carburando: “Lo que diga Santero es problema de él”

La segunda fecha del TC2000 en Bahía Blanca dejó un particular roce dialéctico entre dos pilotos destacados: Julián Santero y Agustín Canapino.

Canapino sacó provecho de una orden de equipo que recibió Bernardo Llaver y tras eso, Santero disparó en la ceremonia de premiación, donde remarcó que su coterráneo es subestimado.

Esto dijo Santero en Carburando:

“Hubo una linda lucha con Llaver, al cual lo felicito. Me parece un piloto de primera, yo siempre lo digo, pero bueno algunos lo subestiman un poco”, manifestó Santero, a lo que agregó: “Lamentablemente recibe muchas órdenes de equipo a lo largo del año, si no ganaría muchas carreras y sería competitivo, podría hasta pelear campeonatos. Lo lamento por él y ojalá se lo valore realmente por la carrera que hizo”.

La respuesta de Canapino

Durante esta semana, Canapino estuvo en Escudería Carburando por TyC Sports y le respondió a Santero: “Sinceramente, lo que diga Santero, es problema de Santero, así que pregúntaselo a él. A Llaver, al contrario, se lo tiene muy bien valorado. Lo del domingo fue concretamente por una diferencia de ritmo, como me paso a mí en el Cabalén, donde yo le tuve que ceder a Berni la posición porque él venía más rápido. En un equipo como el nuestro lo que no se admite es perjudicarnos entre nosotros. Creo que la decisión fue clara, inteligente y no resiste mucho análisis”.