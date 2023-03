Campeonato Argentino de Ruta: en la primera jornada se colgaron el oro Fredes, Yapura y Gómez

Comenzó a disputarse el Campeonato Argentino de Ruta de ciclismo adaptado, damas, Sub23 y elite, en nuestra provincia y en la primera jornada disputada en el Corredor del Oeste, se consagraron los primeros campeones en las distintas categorías.

Esta competencia se está corriendo en Mendoza después de 37 años, y lo está haciendo con una gran convocatoria de pedalistas, que representan a un total de 33 asociaciones de todo el país.

El campeonato Argentino de Ruta comenzó a disputarse en Mendoza. Concluye el domingo.

En la categoría elite, el mendocino Alejandro Durán no pudo revalidar su título nacional en la contrarreloj y terminó en la cuarta ubicación, a dos minutos del bonaerense, Sergio Fredes (La Plata), que se coronó campeón. Mientras que, la medalla de plata se la colgó el múltiple ganador de la Vuelta de Mendoza, el ciclista de Bolívar Juan Pablo Dotti (Acinproba), que representó a provincia de Buenos Aries. El bronce fue para el sanjuanino Leonardo Cobarrubia, quien está representando a la Asociación Mendocina. Cuarto fue Durán y quinto se ubicó Jorge Funes, de San Luis.

El campeón, Sergio Fredes, habló con Los Andes tras la consagración: “La crono es un prueba que me tenía de hijo, porque es la tercera vez que la corro en elite y la décima que me presento en un campeonato y siempre estaba ahí. Finalmente pude concretar el sueño de ser campeón. Vengo creciendo año tras años como corredor, por lo cual estoy feliz y, es algo que quiero agradecerle a todos los que me apoyan. Estoy feliz por haber ganado frente a grandes corredores que se presentaron en esta prueba”, dijo el bonaerense.

El campeonato Argentino de Ruta comenzó a disputar en Mendoza, la primera prueba fue la contrarreloj, en el Corredor del Oeste.

En damas, se consagró campeona la salteña, Fernanda Anabel Yapura Plaza, seguida por Bárbara Fiorela Malaspina López de Chubut y completó el podio con el bronce, Carolina Pérez, de San Luis.

En adaptado, en la categoría H, el mendocino Felipe Mario Gutiérrez se coronó campeón, mientras que la medalla de plata fue para Ricardo Cabaña Rosales, de San Juan.

La categoría T estuvo dominada por, Enzo Osvaldo Delgado (San Juan) quien se llevó el oro. Estuvo escoltado por Braian Guajardo Pereyra (San Juan). En tanto que, en la categoría MB, el campeón resultó Maximiliano Ramón Gómez (Acer), la plata la conquistó Nicolás García (San Juan) y el bronce José Mariano Ponce (Córdoba).

El oro, en la divisional C lo conquistó Ignacio Arnau (Córdoba), la plata se la llevó Claudio Narváez (Sureña) y el bronce, Alejandro Pereyra Navas (San Juan). El mendocino, Federico Arrieta finalizó en el sexto lugar.

La primera jornada del Argentino de Ruta tuvo lugar en el Corredor del Oeste, con la Crono.

La categoría Sub 23, el nuevo campeón es Fausto Gómez (Pueblo de la Paz). La medalla de plata la conquistó, Mateo Kalejman (San Juan) y el bronce, Octavio Salmón (Pueblo de la Paz).

Como sigue

Este sábado, desde las 9.30 comenzará a desarrollarse la segunda jornada, en Calle Juan José Paso de Maipú, en las categorías de ciclismo adaptado. A las 14.30, se correrá la categoría de damas y elite, con 10 giros, 102kms. La premiación será a las 18.

Varones elite Contrarreloj

1 Sergio Fredes (campeón) La Plata 49′59″ 910

2 Juan Pablo Dotti Buenos Aires a 1′04″

3 Leonardo Cobarrubia Mendocina a 1′59″

4 Alejandro Durán Mendocina a 2′22″

5 Jorge Funes San Luis a 3′10″

6 Santiago Sánchez Ordoñez San Juan a 3′24″

7 Matías Alberto Lisa Sur Cordobes a 3′28″

8 Rodrigo Omar Santana Mendocina a 4′17″

9 Cristian Espinosa Mendocina a 4′ 28″

10 Juan Manuel Aguirre Acer a 6′15″

Damas

1 Fernanda Anabel Yapura Plaza (Salta) oro

2 Bárbara Fiorela Malaspina López (Chubut) plata

3 Carolina Pérez (San Juan) bronce