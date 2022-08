Camino a Qatar 2022: Brasil pidió a la FIFA suspender el partido pendiente de las Eliminatorias con Argentina

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le solicitó este miércoles a la FIFA que suspenda el partido de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 que tiene pendiente contra la Selección Argentina, que había sido reprogramado para el 22 de septiembre en San Pablo.

Argentina, en tanto, tiene un reclamo pendiente en el TAS por este motivo, ya que en varias oportunidades el entrenador Lionel Scaloni expresó su postura de no jugar el partido.

#AHORA: El partido entre Brasil vs Argentina de Septiembre será cancelado informa @ESPNBrasil. — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) August 10, 2022

“Después de recibir el pedido del técnico Tite, intentaremos suspender el partido”, informó la CBF en un comunicado publicado hoy.

“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo”, expresó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Brasil presentó su nueva camiseta para el Mundial de Qatar. La textura imita la piel de un jaguar. El detalle del cuello, con la bandera, TOP. pic.twitter.com/413hvzq6u1 — Juez Central (@Juezcentral) August 8, 2022

Según la entidad brasileña, el cuerpo técnico explicó que disputar el clásico sudamericano podría ser perjudicial para la preparación para el Mundial de Qatar 2022.

“El riesgo de lesiones, suspensiones y el boicot de Argentina al partido” también fueron las razones que expuso Tite para no disputar el encuentro, según detalló el comunicado.

Por qué se suspendió el partido entre Brasil y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El partido entre Brasil y Argentina correspondiente a las Eliminatorias sudamericanas fue suspendido a los 5 minutos de juego el pasado 5 de septiembre por el ingreso de un agente sanitario brasileño armado que pretendía sacar de la cancha a los futbolistas argentinos que venían desde Inglaterra: Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero.

Ante la postura conjunta de Brasil y de la Argentina de no jugar ese compromiso, la FIFA se encuentra frente a una situación inédita. En los próximos días deberá decidir si mantiene firme su decisión de jugar los 85 minutos restantes o si acepta el pedido de que se cancele definitivamente el encuentro.