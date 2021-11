Camaradería e inclusión en territorio huarpe

En un confin del territorio mendocino. Allá donde nadie ha mirado y se atrevió a preguntaar sobre necesidades. En un lugar perdido de nuestra geografía, pero en donde los corazones laten con una fuerza que no se puede expresar con palabras. Hasta ese recóndito lugar llegó la Red de Deportes Solidario, a fines del mes pasado, donde se visitó al equipo de Futbol femenino de la comunidad huarpe Omta Tacteremta-tao, conjuntamente con un grupo de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Liga Mendocina de Fútbol Femenina, y el Colegio de Profesionales de la Educación Física (Copef). En la cita, se aprovechó para hacer entegra de camisetas, pelotas, conos, medias, cajas de mercadería, ropa y juguetes para hacer una ludoteca.

La comunidad está ubicada en los Bosques Telteca, aproximadamente a 130 kilómetros de la Capital de Mendoza y en una zona donde es muy difícil el desarrollo de un deporte organizado. El contacto comenzó con una carta de Sandra Avendaño, cacique de mencionada comunidad, y se fue gestando el evento que superó con creces nuestras expectativas. “Agradecemos infinitamente todo lo que han hecho por nosotras”, aseguró Sandra, visiblemente emocionada, y quien además se mostró agradecida por tantos “regalos”.

El equipo llamado Valquirias, comenzó como una muestra de empoderamiento de las mujeres de la zona y se convirtió en un hecho cultural que reúne todos los domingos a equipos de la zona en un potrero pegadito a la ruta y que ya conoce de grandes hitos.

“Un día dijimos que íbamos a ser como los hombres, que podían salir y nosotros debíamos quedarnos en casa. No queríamos más eso. Somos todos iguales”, dice Avendaño.

En el mismo rumbo fue la profesora Marisa Ruggeri, ex senadora provincial, quien hizo una enorme colaboración para el evento y también estaba emocionada de poder estar disfrutando de la entrega. Mientras que Silvana Caponi (recientemente reelecta presidenta de Copef) hizo hincapié en la necesidad de tener mujeres que no se dejan llevar por los paradigmas del patriarcado y entienden que no hay una función específica para cada uno por motivos de género.

Otras de las personalidades que formaron parte de la caravana que partió desde Mendoza, fueron el diputado por Lavalle, Jorge López y Herman Mercado (candidato a concejal por ese municipio) cómo así también Gustavo Montoya (Subsecretario de Bienestar Social de la UNCuyo), Fernando Martín (Director de Deportes de la UNCuyo), las autoridades de la Red de Inclusión y todo el equipo que viene participando de la Red de Deportes Solidario desde su creación, y que es coordinado por el presidente de la Red, el licenciado Eduardo Martín. “Me sensibilicé mucho. Ver a estas mujeres que buscaron salir de sus casas a través del deporte, es algo que no no te deja se mover el piso. Me decían que ya no solamente lavan platas, cuidan animales o hacen los quehaceres de sus casas, sino que ahora pueden hacer lo que les gusta, jugar el fútbol”, dijo Edu.

Por otro lado, el legendario ex jugadores de básquetbol, comentó: “Me sorprendieron muchas cosas, una de ellas, que inflan las pelotas con la clara de huevos para que no se les pienches. Fue algo increíble. Estoy agradecido a todos los que participaron”.

Por último, Eduardo Martín, confió: “Valquirias va a venir a la Ciudad para jugar partidos y conocer el Malvinas Argentinas.Es la tercera acción que realizamos con la Red, y la más imporante. No quiere decir que las anteriores no tuvieran su importancia, pero por todo lo que vivimos ese día, esro nos motiva a seguir trabajando mucho más para ayudar a la gente de pocos recursos, a quienes cuentan con pocas cosas para disfrutar”. Y cerró: “Lo único que se busca, en forma desinteresada, es sumar voluntades”.