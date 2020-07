Cacá Bueno dirá presente en la fecha del Súper TC2000 eSport en El Zonda

Carlos “Cacá” Bueno hizo su debut en el “Campeonato de las Estrellas 3” del Súper TC2000 eSport el pasado fin de semana en el autódromo de Rosario. Ahora el brasileño irá por la revancha en San Juan, ya que la postergación del inicio del Stock Car brasileño le permitirá ser de la partida el próximo domingo en El Zonda.

“Lo disfruté muchísimo y prometo mejorar. Fue un placer volver a cruzarme con viejos rivales en el simulador”, expresó Bueno durante la transmisión del equipo Carburando. Y agregó: “Me ayudaron mucho, en especial Rosso (Juan Ángel) y si bien di muchas vueltas de práctica, había armado el simulador hacía diez días después de muchos años, y acá hay chicos que se pasan muchas horas entrenando. Cumplí con lo que esperaba, pelear en el pelotón del medio, divertirme, con algunos toques y para la próxima prometo mejorar, je”.

El pentacampeón de la categoría carioca confirmó que estará presente en la penúltima contienda del certamen. “El Stock Car no va a arrancar la semana que viene como tenía previsto en Santa Cruz do Sul. Seguramente pasará para el siguiente fin de semana. Así que correré en la carrera de San Juan y ahí me siento como en casa en El Zonda por lo que espero hacer un mejor papel”, explicó.

En su amplio paso por el Súper TC2000, Bueno corrió 42 carreras como titular y es un habitué entre los invitados para los 200 Kilómetros, aunque su última presencia fue en 2017, cuando acompañó a José Manuel Urcera. “No saben lo que extraño el automovilismo argentino”, indicó y cerró “corrí con un montón de marcas, Peugeot, Honda, Ford, Fiat, Citroën y ahora agregué Chevrolet con eSport”.