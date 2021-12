Buenas noticias para la Lepra: Gabriel Gómez tiene todo acordado para continuar en Independiente Rivadavia

Después de la gran campaña que realizó Independiente Rivadavia en la Primera Nacional, los hinchas empezaron a prender velas por la continuidad de Gabriel Gómez.

El “Comandante” fue el gran responsable de este presente de la Lepra, que cayó en los cuartos de final ante Almirante Brown con un polémico penal que cobró Jorge Baliño, y por eso el presidente azul, Carlos Castro, mantuvo una reunión.

El titular leproso le aseguró a Los Andes que “estamos de acuerdo en un 99,9% de las cosas que hablamos. Gabriel tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre y seguro lo vamos a extender”, señaló.

Facundo Fabello es pretendido por Belgrano de Córdoba (Prensa CSIR)

En cuanto al interés de Belgrano de Córdoba por Facundo Fabello, el presidente de Independiente aseguró que todavía no hay nada definido: “todos los equipos buscarán a nuestros jugadores, pero hasta que no acordemos la continuidad de Gabriel y que él hable con los futbolistas y nos diga con quienes va a contar no podemos definir nada”.