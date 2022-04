Bruno Nasta: “Siempre demostramos que no somos menos que nadie”

El año pasado fue el goleador del Torneo Federal A, cuando defendía los colores de Huracán Las Heras. Esos 19 goles hicieron que Bruno Ignacio Nasta estuviera en el radar no solamente de equipos de la Primera Nacional, sino también, del exterior. Pero en esa decisión apareció nuevamente el Deportivo Maipú en su camino, una institución que conocía y a la cual volvió “en busca de revancha, porque en la temporada en la que estuve no me habían salido las cosas como quería”.

El domingo, en el Omar Higinio Sperdutti, este delantero tuvo su tarde soñada. Marcó los tres tantos que el Cruzado le hizo a Defensores de Belgrano y también se mostró participativo cuando sus compañeros trataban de recuperar la pelota. “Como grupo estamos muy fuertes. Si bien los resultados no acompañaban, somos merecedores de estar mucho más arriba. De todas maneras, los merecimientos en este deporte no existen o pocos hablan de ello. No importa cuando jugás bien y te toca perder. Siempre lo que vale es ganar, no importan las formas. Es lo único de lo que se habla en la prensa al otro día”, agregó a modo de autocrítica, en un conjunto que no había sido superado en las anteriores presentaciones, pero que llegaba al juego con el Dragón con una racha adversa de cuatro partidos sin ganar.

-Teniendo en cuenta lo que decís, ¿se trabajó más en lo anímico que en lo futbolístico?

-Para nada. Solamente hemos puesto la cabeza en frío y después le dimos para adelante. Estamos muy conformes con el rendimiento que tenemos como equipo. Y vuelvo a lo mismo. Los resultados son los que mandan, pero tampoco estamos tan lejos de poder llegar a lo que todos queremos, que es luchar hasta el final del torneo por pelear por uno de los ascensos.

-En lo personal fue una actuación memorable.

-Es verdad, pero se lo todo a mis compañeros. Acá ganamos y perdemos todos. Tuve la fortuna de que me tocó hacer los tres goles, pero el equipo trabajo muy bien para que yo quedara en posición de convertir. Son tardes que uno recordará siempre. Cuando regresé a Maipú me imaginé vivir jornadas especiales y ésta, ante Defensores de Belgrano, fue una de ellas. Trabajo siempre para el bien del club, algunas veces las cosas no salen como uno quiere, y hay que saber aceptar las críticas, y trabajar el doble para que todo sea como uno pretende.

-El nivel de juego no fue el mejor, comparado con partidos anteriores. ¿La propuesta fue esperar a ver qué ofrecía el rival?

-Es verdad que por ahí no tuvimos el volumen de juego que veníamos teniendo en los partidos que perdimos antes, pero la idea es siempre ser protagonistas. Hay que saber que enfrente también están jugadores que buscan lo mismo. Entonces eso hace que por ahí los partidos se presenten abiertos, con espacios, o cerrados y donde todo se define por detalles. Nosotros con Defensores salimos a hacer nuestro trabajo. Nos pusimos en ventaja y después perdimos la tenencia de la pelota, algo que pocas veces nos pasa. En el segundo tiempo fuimos muy superiores y justificamos el triunfo lejos de nuestro arco. Juan (Sara) siempre nos pide que no abandonemos la filosofía de juego y en este partido, simplemente se dio de esa manera.

-¿Quizás sea la forma en la que deban jugar de ahora en adelante?

-Eso es imposible saberlo. Reitero que la idea es siempre atacar con nuestras armas, siendo ordenados. Tenemos una idea de juego y tratamos de llevarla a cabo en todas las canchas. No tenemos motivos para cambiar la forma de jugar.

-Este partido puede marcar el despegue que busca el Deportivo Maipú.

-Es lo que todos esperamos. Salió un partido donde fuimos de menos a más, y en muchos otros, propusimos y nos quedamos sin nada. Quizás generamos menos situaciones comparado con el encuentro ante San Martín de Tucumán, pero fuimos efectivos y lo que vale es que nos quedamos con los tres puntos, jugando por momentos, a lo que siempre acostumbra este equipo. En lo personal tomé con mucha responsabilidad la oportunidad que se me presentó de jugar en la Primera Nacional y trato de no desaprovecharla.

-Tuviste varias ofertas durante el receso, pero decidiste seguir en Mendoza. ¿Eso tiene alguna explicación?

-Sinceramente tanto a mi familia como a mí nos encanta esta provincia. Es verdad que recibí llamados de muchos lugares, pero lo más concreto fue lo de Maipú, donde ya había estado y sabemos que cumplen con lo que prometen. Entonces a las pocas horas decidí quedarme en Mendoza y volver a esta institución que me trató siempre bien, y a la que siento que puedo ayudar a lograr sus objetivos.

-El jueves puede salir la sanción sobre el encuentro suspendido con Tristán Suárez- ¿Están pendiente de todo ello?

-No estoy muy al tanto del tema. Ojalá que todo sea para bien. Nosotros vivimos de esto y merecemos poder terminar ese partido. Fue una pena lo que pasó y ojalá no vuelva a suceder nunca más. Queremos terminar ese partido.