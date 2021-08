Bruno Nasta: “Nuestro objetivo es mantener la racha positiva para clasificar a los playoffs”

Bruno Nasta anda derecho, muy derecho con el arco. El delantero goleador de Huracán Las Heras se ha transformado en una pieza importantísima para el Globo y una figura indiscutible de la categoría en las últimas fechas, y quien con la llegada del entrenador Matías Minich sobresalió aún más en su condición de hombre de área.

En lo que va del torneo ha convertido 10 goles, aunque lo más notable es que 5 de ellos fueron en las últimas 3 fechas. Tras su regreso al primer equipo luego de ser expulsado frente a Estudiantes de San Luis, el goleador volvió con todo. En este momento mediático, todos los elogios son para él, aunque el “9” de Huracán prefiere destacar el trabajo del equipo sobre su figura.

-Dicen que cuando el goleador anda derecho, es porque anda bien el equipo.

-Sí, pero tranquilo. Pensando en lo que viene y con poco tiempo para festejos. Estoy feliz porque en este caso se habla de mis goles, pero hay que disfrutar de todos, porque este es un trabajo de todos. No soy (Lionel) Messi que se gambetea a dos o tres jugadores y hace goles, sino lo contrario, necesito de un equipo y el apoyo del cuerpo técnico.

-Pero has hecho goles partido tras partido.

-Si vamos al terreno personal estoy feliz por los goles, pero somos once adentro de la cancha y por ahí hay que recibir juego y también saber jugar para los demás.

-¿Cómo el pase que le diste a Méndez para el contragolpe e hizo un golazo?

-Claro, eso es trabajo de equipo. Gracias a Dios estamos teniendo un buen funcionamiento, en alza y en pleno crecimiento, y no nos queremos quedar con esto,. La idea es seguir avanzando para meternos en los playoffs.

-Con Fernando Núñez, también han hecho “buenas juntas”.

- La verdad que ‘Fer’, en lo que va del torneo, me ha dado como cinco asistencias. Es un jugador importante para nosotros y cuando no lo tuvimos por lesiones, sentimos su ausencia. Es un jugador punzante, siempre da el paso para adelante, y es muy importante para el equipo.

-¿Podemos decir que estás en una de tus mejores temporadas?

-Se podría decir que sí, aunque una buena en el Federal B y otra buena en Sansinena hace dos años atrás.

-Sumás 10 goles, pero desde que volviste después de la expulsión, hiciste el 50% de tus tantos en tres partidos

-Por ahí me mataron mucho las expulsiones, después en otros partidos fui al banco cuando estaba (Darío) Alaniz, y me he perdido muchos partidos. Lo bueno es que estamos sumando puntos importantes y esperamos seguir por este camino.

-¿Cambio algo en particular en vos después de la última expulsión?

-Desde que vino Matías (Minich) antes de la expulsión había hecho tres goles en dos partidos, después me expulsaron. En mí no cambió nada, pero lejos de castigarme el cuerpo técnico se puso a mi disposición y en esas dos semanas que falté, hicimos un trabajo muy bueno en lo físico y ajustamos algunas cosas. Hoy dentro de la cancha me siento muy bien. Será eso y gracias a la confianza que me dan.

-¡Pero en los últimos partidos no corriste, volaste!

-Son las circunstancias y, lo malo de la expulsión lo pudimos convertir en algo positivo con el cuerpo técnico. Entonces le pudimos sacar el jugo a esas dos semanas que estuve afuera y también me permitió jugar partidos en la Liga, como para no perder competencia esas dos semanas.

-¿La llegada del ‘Loco’ Méndez le ha aportado más vértigo al equipo?

-Nos hacía falta un jugador de esas dimensiones y, lo bueno, en ataque, es que se sumó velocidad y jerarquía. Además de lo buena persona que es, encajó muy bien en el grupo, y eso es muy importante para todos. Después se acopló muy bien en la cancha. Nos ha dado muchas soluciones, cambia permanentemente de ritmo en ataque y recupera también en defensa; soluciones que necesitábamos. Estamos contentos de que esté con nosotros .

-Daher habló hac tiempo de tu cabeza ganadora y del empuje de Méndez en ataque.

-La verdad que me vengo desde muy lejos a Mendoza a jugar. Imaginate si no tengo una cabeza de querer ganar todos los partidos. No voy a dejar a mi familia como lo hago por nada, tiene que valer la pena. Todos queremos ganar y eso es lo bueno de este grupo que es muy lindo.

-Se ve más sólido el equipo respecto a fechas anteriores.

-La llegada de Matías (Minich) es importante, porque nos ha dado nuevas armas de trabajo, nueva forma de jugar, lo cual hemos tomado muy bien. Llegó en un momento complicado donde jugábamos tres fechas en una semana y no podía meter mucha mano en el equipo, pero cuando empezamos a tener las semanas completas de trabajo, ahí se empezó a ver realmente el Huracán que se ve hoy en día. Queremos seguir creciendo. La verdad, hemos tomado muy bien la idea de Matías y nos ha dado una identidad en el juego y se nota mucho más que antes.

-¿Huracán es un equipo con jugadores de jerarquía para la categoría, pero no se apreciaba antes?

-Tenemos muchos jugadores de primera y los buenos funcionamientos que nos da el cuerpo técnico dan su frutos, por eso hay que aprovecharlo. Somos un grupo que sabe escuchar y asimila todo lo que nos transmite el cuerpo técnico que siempre quiere que crezcamos.

-Sos todo un referente para la hinchada tras el triunfazo de local ante Desamparados, en lo que fue uno de los mejores partidos de Huracán.

-Necesitábamos un triunfo de local de esa manera. Es que si miras las estadísticas, el último partido que ganamos de local fue frente a Bolívar 3 a 0. Este buen resultado que tuvimos da indicios de que la gente esta contenta, pero siempre digo que todo tiene que ser armonioso si todos vamos para el mismo lugar; jugadores y cuerpo técnico, porque el hincha de Huracán siempre acompaña y estábamos en deuda de local. Todavía falta y el objetivo es meternos en los playoffs. Por eso esperamos que la gente nos siga acompañando. Estamos en pleno crecimiento y más adelante lo vamos a disfrutar el doble de lo que lo estamos disfrutando ahora.

-¿Lo más complejo es mantener el nivel de juego en la categoría?

-Sí, si mirás a los demás, en la categoría no hay ningún equipo regular, todos tienen sus momentos malos y buenos. El tema es cómo pasás los momentos que no son buenos. Nosotros habíamos arrancamos bien y después nos fuimos cayendo y en esta segunda rueda, con el nuevo cuerpo técnico, venimos bien. Nuestro objetivo es mantener esta racha positiva para clasificar a los playoffs.

-Minich fue delantero, digamos que sos su referente en la cancha, ¿algo así como su mimado o preferido?

-No sé si mimado, pero sí tengo la responsabilidad de hacer goles. Me tocó que me expulsen cuando él ya estaba como DT y, lejos de castigarme, me mejoraron la condición física. Todo el tiempo estuvieron conmigo y cuando jugué en la Liga fueron a verme. Es un trabajo en conjunto que por ahí se ve reflejado en los goles de Bruno Nasta, pero es un trabajo de todos y me gusta recalcar eso. Son todas jugadas colectivas que hemos hecho en la semana, por eso resalto lo grupal sobre lo personal. Tenemos un grupo con un corazón enorme y eso se vio el otros días cuando íbamos perdiendo y levantamos el partido.

-¿Qué gol elegís de esos días que has convertido?

-El último fue lindo (segundo frente a Desamparados) y el segundo gol contra Peñarol de tijera sobre la hora.

PROBABLES FORMACIONES

SANSINENA:

Matías Vaccaneo

Gastón Osinaga

M. Tormann

Carlos Giménez

Matías Recalde

Juan Manuel Viera

Brian Toro

Tenca Hernández

Antú Hernández

Tomás Segovia

Alejandro Delorte

DT: Emiliano Ortiz

HURACÁN LAS HERAS:

Daniel Moyano

Aron Agüero

Marcos Barrera

Cristian Medina

Juan Manuel Marital

Agustín Verdugo

Luis Daher

Javier Peñaloza

Fernando Núñez

José Méndez

Bruno Nasta

DT: Matías Minich

Estadio: General Daniel Cerri.

Hora: 15.

Árbitro: Álvaro Carranza.