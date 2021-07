Bruno Leyes: “El gol fue para mi abuela, que me ayudó desde el cielo”

Todos los aplausos todos son para el zurdito con pasta de crack que juega como en el patio de su casa: un toque corto por acá, otro largo por allá y un pie izquierdo de esos que realmente escasean en el fútbol argentino.

El Tomba festeja porque comenzó el campeonato con un gran triunfo (2-1) ante Rosario Central. Pero mucho más lo celebra porque lo hizo con el debut de otra joyita de su cantera inagotable: Bruno Javier Leyes Sosa , quien se presta a la charla con Los Andes.

-Te tocó debutar en un momento difícil porque en tu puesto justo se lesionaron Ábrego y Pizarro. Hiciste un gol y ganó Godoy Cruz. ¿Cuántas veces lo soñaste?

-Muchísimas. Estoy muy contento por el debut, por la victoria y por el gol. La verdad que todavía no caigo de la felicidad que tengo. Lo estoy disfrutando mucho. Lo más importante es que hicimos un gran partido.

-¿Qué fue lo que más te gustó de Godoy Cruz?

-Me gustó la forma de jugar, la agresividad que tuvimos a la hora de recuperar la pelota. Cuando nos hicieron el gol no nos caímos, fuimos por el empate y conseguimos la victoria.

-¿Cuándo y cómo te enteraste de que ibas a jugar como titular?

-Primero había salido en el noticiero al mediodía, pero todavía no me decían nada y yo tenía dudas. Y cuando llegamos al Gambarte, el Gallego (Méndez) me avisó que iba a jugar de titular. La verdad, no lo podía creer.

-¿En la semana no habías tenido ningún indicio en las prácticas?

-No, no. Porque el último día paró el equipo y ahí fue justo cuando se lesionó “Lucho” Pizarro. Yo no había practicado nunca con los once titulares y recién en la concentración tuve algún indicio, pero no estaba seguro.

-¿Qué te pidió puntualmente Méndez y cómo te aconsejaron tus compañeros del plantel?

-El Gallego me transmitió siempre tranquilidad y confianza. Me pidió que repitiera lo que había hecho en la pretemporada y que confiara en mis condiciones. Que me quedara tranquilo, que el grupo me iba a apoyar en la cancha. Y así fue, el grupo me transmitió confianza y me dio apoyo todo el tiempo. Me sentí muy cómodo y contento. Estoy muy agradecido.

-¿Nelson Acevedo te ordenó y habló mucho durante el partido?

-Sí, Nelson es un jugador de experiencia y cuando me hablaba trataba de escucharlo porque me ordenaba. Me decía en qué lugar de la cancha tenía que ir a buscar la pelota y es fue algo muy positivo para mí porque me ayudó muchísimo.

-Empezaste como doble cinco por delante de la línea de Acevedo y luego pasaste a ser más volante interno por izquierda. ¿Fue un cambio táctico sobre la marcha?

-Sí, fue un cambio táctico por la situación de partido. Con el correr de los minutos, sobre todo cuando íbamos perdiendo, me adelanté un poco más. Pero cuando dimos vuelta el resultado me tiré un poco más atrás para ayudar a Nelson. Me sentí muy cómodo de las dos maneras.

-A pesar de tus 19 años, el debut no te pesó para nada. Jugaste como si tuvieras varios partidos en Primera. ¿Cómo hiciste para que los nervios no te jugaran una mala pasada?

-La verdad que todo el tiempo estuve tranquilo, aunque con esa ansiedad lógica de querer jugar te entra un poco el nerviosismo. Traté de pensar en los partidos de la pretemporada y me mantuve siempre con calma. Se me hizo más fácil con el apoyo del equipo y de toda la gente. La verdad que lo disfruté muchísimo.

-¿Qué te dijo Sebastián Méndez después del partido?

-Me felicitó, me dijo que había hecho un gran partido y que siga por este camino. Estaba muy contento.

-Vimos un volante zurdo con mucha llegada, de esos que no abundan en el fútbol argentino. ¿Vamos a seguir viendo esas características de juego en vos?

-Sí, la verdad que trato de llegar al área, me gusta hacer goles. Siempre trato de acompañar al equipo tanto llegando como retrocediendo. Una cosa que me recalcó el Gallego es que tratara de llegar al área rival y traté de cumplir lo mejor posible.

-¿Recibiste muchos mensajes?

-Sí, la verdad que recibí muchos llamados de colegas tuyos, de familiares y amigos que me felicitaron. Estoy muy contento y agradecido por todos los mensajes.

-¿Desde cuándo estás en el club?

-Desde los 15 o 16 años, llegué al club desde FADEP con edad de Séptima, luego subí a Sexta, jugué en el Tombita y en tres años en Reserva.

-¿Quién te llevó a Godoy Cruz?

-Diego Márquez.

-En el gol miraste al cielo. ¿Para quién fue la dedicatoria?

-Ese gol fue especialmente para mi abuela Iris, a quien perdí hace un año y medio. Cuando hice el gol se me cruzaron por la cabeza todos los recuerdos que tengo de ella. Estoy seguro de que me ayudó muchísimo.

-¿Sos hincha de Godoy Cruz?

-Sí, soy hincha desde muy chico. Vivo en un barrio humilde del departamento y lo sigo desde siempre.

-¿Cuántas veces viste el gol?

-Lo he visto como mil veces, je.

-¿Al partido completo lo viste?

-No, ahora cuando tenga tiempo lo voy a tratar de ver.

-¿Cuál es el objetivo que se han propuesto en lo grupal?

-Tratar de jugar de la misma manera en todas las canchas para sacar la mayor cantidad de puntos posibles y pelear arriba por cosas importantes.

Perfil

Nombre completo: Bruno Javier Leyes Sosa.

Fecha y lugar de nacimiento: 30/10/2001, en Mendoza.

Familia: Pablo (padre), Vanesa (madre), Alejo, Franco, Sofía y Tiziano (hermanos).

Trayectoria: Inferiores de Fundación Amigos por el Deporte e Inferiores de AFA, Reserva y Primera División de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Sueño: ”Salir campeón con Godoy Cruz”.

Otros debutantes con gol: tocados por la varita

Diego Sevillano. El hoy delantero de Fadep tuvo su bautismo de fuego en el Tomba por la Libertadores 2012 ante Peñarol en el mítico estadio Centenario. Hizo el segundo gol de la derrota 2-4.

Tomás Badaloni. El Tanque, actual 9 del Tomba, debutó con 19 años el 27/7/19 en la derrota 2-3 ante San Lorenzo en el Gasómetro. En el equipo alternativo de Lucas Bernardi, el exMurialdo hizo el 1-1 parcial.

Nahuel Ulariaga. La Joya de la cantera debutó el 27/12/20 en la durísima derrota (1-6) ante Racing en Avellaneda. El delantero de 18 años marcó el 1-0 parcial y luego se rompió los ligamentos de rodilla.