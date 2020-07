Brunetta, la joya del Tomba que Boca rechazó en inferiores y ahora Riquelme quiere para la Libertadores

La carrera de un futbolista puede ser sorpresiva y, en muchos casos, hasta increíble. Un caso testigo es el del cordobés Juan Brunetta, actual figura de Godoy Cruz Antonio Tomba, quien es pretendido con insistencia por Boca Juniors, justamente el club que lo dejó ir en tiempos de divisiones inferiores.

Desde el silencio y con base en destacadas actuaciones en la úiltima Superliga, el atacante del Expreso entró en la consideración de los grandes. El Xeneize, River Plate y hasta clubes internacionales pidieron condiciones por él y su carrera podría estar lejos de Mendoza, aunque no está dicha la última palabra.

Tanto Brunetta como su representante han reconocido en diferentes declaraciones periodísticas que Boca realizó ofertas por sus servicios, aunque no hubo acuerdo. “Creo que lo que pide Godoy Cruz es una exageración, es complicado que alguien pague 10 millones de dólares, ojalá se abra una negociación; aunque estoy contento en el Tomba, estoy cómodo”, dijo el goleador.

Según trascendió, el Xeneize ofreció 1.500.000 dólares por la mitad del pase, pero el Expreso pide 10 millones de esa moneda por el 80% de la ficha.

Hace años, el pequeño Brunetta posaba con Juan Román Riquelme, por aquel entonces jugador de Boca. Hoy vicepresidente.

Hace días, Godoy Cruz rechazó una oferta del Genk de Bélgica de 5 millones de dólares por el jugador.

Juan Brunetta hizo las inferiores en Boca.

¿Entra River en la disputa?

También surgió la versión de que Marcelo Gallardo habría solicitado a los dirigentes de River Plate comunicarse con Godoy Cruz por el futbolista oriundo de Córdoba. El interés del elenco rojiblanco parece real y podría haber novedades en las próximas horas, aunque la dirigencia mendocina se ha plantado firme en cuanto al valor solicitado.

“Estoy en un muy buen momento a nivel personal. Me deja tranquilo el interés de River. También me llamó un entrenador de Bélgica para ir a jugar allá y me seduce muchísimo jugar en clubes grandes de Argentina, pero si me toca seguir en Godoy Cruz, voy a estar contento porque estoy muy cómodo”, apuntó.