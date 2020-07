Brian Smith: “Amo el automovilismo, pero se me fue la pasión por competir”

Brian Smith pasó por Carburando en Casa y habló de cómo vive la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Además, el ex piloto recordó sus comienzos en el automovilismo e hizo un repaso de su experiencia a nivel internacional.

“En mi caso la cuarentena me permite disfrutar de otras cosas. Lo malo es el encierro, que se supone lo pasamos para algo mejor, que es no expandir la enfermedad. Es una situación muy rara, parece una película. Lo positivo es estar con mi hijo, que nació hace dos años y lo disfruto. Es compleja la situación, por el país. Pero nos cuidamos y tratamos de pasar el tiempo con nuevas cosas y manteniéndome ocupado”, expresó Smith en primera instancia.

En tanto, uno de los temas que abordó fue su repentino retiro del deporte motor. “Yo tenía planeado mi retiro del automovilismo, pero se me anticipó con el accidente que tuve en Comodoro Rivadavia. Quedé complicado de la columna. Me operaron la parte cervical, me reemplazaron tres discos. Pero estoy complicado aún en la parte lumbar. Estoy estirando la intervención porque quedaría muy rígido”, explicó.

Aunque, el bonaerense dejó claro que extraña ver carreras. “Extraño ver el automovilismo argentino. Este fin de semana vi a Matías Rossi en Stock Car. No extraño correr, pero sí mirar las carreras. Es divertido verlas. Es extraño ver el automovilismo virtual. Por más que corran los mismos pilotos, la simulación es otra cosa”, puntualizó.

Y agregó: “Me considero un ex piloto. Lo amo y lo sigo queriendo, se me fue la pasión por competir. No extraño manejar. Me pasó lo mismo que le sucedió al Flaco (Traverso). En esa época yo le desarrollaba el auto. Y me llamó la atención. Le pregunté y me dijo ‘No tengo más ganas de manejar’. Eso pasa”.

Además, recordó una anécdota que ejemplifica dicha situación: “Recuerdo que estaba en Imola, en mi segunda carrera de Fórmula 3000 Internacional. Juan Pablo (Montoya) quedó primero en la clasificación y yo quedé 7°. Estábamos sentados en el piso juntos esperando para arrancar la carrera. Y estábamos bostezando. Se acerca un periodista y nos preguntó porque bostezábamos. Y Juan Pablo respondió: ‘Porque estamos nerviosos’. Y cuando ya no tenes esas ganas es porque se te fue”.

Quien fuera campeón de la Fórmula Renault en 1995 dio detalles de cómo comenzar a gestarse su carrera deportiva. “Para mí correr afuera era un sueño inalcanzable. Mis viejos querían que yo estudiara. Dejé el colegio y me fui con una carpeta en la segunda Rivadavia, entre Castelar y San Justo. Local por local fui buscando con un acuerdo que hice con los hermanos Re para la Fórmula Renault. Y terminé en un local donde estaba Tony Aventin. Hicimos una apuesta. Según mi posición, él me daba. Terminé segundo y el martes, después de volver en el colectivo desde General Roca, fui a cobrarle. Tony terminó ayudándome para conseguir más presupuesto después”, destacó.

Por último, Smith habló su paso por el automovilismo internacional. “Recuerdo el primer día que llegué al equipo Tom’s. Estaba lloviendo. Yo me puse a llorar muerto de frío, pese a que estaba logrando mi gran sueño. Me dio la posibilidad de tener muchas conexiones, aprender idiomas y desarrollarme como ser humano”, cerró.