Brenda Righi: “Quiero demostrar que puedo dar esto y mucho más”

La pasión era tan fuerte que su mamá, a escondidas de su papá, le compró una moto a ella y a su hermana, lo cual significó para Brenda Righi el espaldarazo más importante siendo una adolescente de 15 años. El apoyo de su madre fue fundamental. Y hoy a sus 25 años y con varios títulos en su espalda, esta lujanina ha marcado un momento histórico en el motocross nacional al convertirse en la primera mujer de nuestro país en integrar un equipo oficial de motos: Honda (Avant Honda Genuine Oil).

Sin dudas su nombre ya ha quedado estampado en el historial de la actividad, al igual que el N°9 que luce al frente de su máquina, para la campeona en los certámenes: Mendocino, Nacional, Chileno y Riojano. “Mi papá jugaba al fútbol y su condición para dejarme correr en motos, era que usara el mismo número que él utilizaba en la cancha”, cuenta entre risas, la mendocina en su charla con Más Deportes. “El era delantero y jugaba en Perdriel, en mi casa todos cambiamos el fútbol por las motos, principalmente él, que apoya mucho”, dice Brenda con mucho orgullo sobre su padres.

Es la menor de 4 hermanos y arrancó compitiendo porque su hermano mayor lo hacía, pero antes de ellos también comenzó su sobrino Luciano, quien terminó por despertar la inquietud de Brenda, quien se asume como una chica hiperactiva; “Estoy a dos materias de recibirme de martillera pública, también estudio para coaching de CrossFit, pero le ayudo a mi mamá que tiene un salón de fiestas, aunque por la pandemia lo tiene habilitado como restaurante, donde no me deja estar mucho y me manda a entrenar”, desliza la joven piloto.

-¿Has marcado un momento histórico en el motocross nacional?

-Sí, es algo muy lindo que no me imaginé. Mi mamá, que me corre del salón cuando la voy ayudar, siempre me dijo: ‘vos andate a entrenar que ya va llegar tu momento’ y vaya si ha llegado. Es inexplicable lo que estoy viviendo, algo maravilloso y mi mamá está tan orgullosa por lo que para mí ya es un gran año.

-¿Te han llamado otras corredoras?

-La mayoría de las chicas que están en el grupo que andamos en motos me han felicitado. Esto significa que están mirando mucho a las mujeres competir y esto las motiva a todas las chicas a entrenar mucho más.

-Te lo esperabas o ¿cómo aconteció este esponsoreo oficial a una mujer?

-Desde Avant Honda me llamaron después de ganar el primer certamen cordobés, donde fueron todos los pilotos del país ya que no hay competencias nacionales. Me preguntaron si iba a competir el resto de año y que les interesaba que firmara con ellos. Yo estaba feliz, pero es algo que estamos esperando las carreras (se pararon a mediados de marzo por la pandemia), que se reanude el campeonato para poder hacer el debut oficial. Ahora solamente es por las redes y todo por publicidad, pero aún no he competido.

-¿Cómo se dio esta oportunidad?

-Desde Avance Girald me llaman después del primer fin de semana que gane el certamen cordobés, que fue como un nacional ya que no hay tantas competencias. Me preguntaron si iba a correr y les dije que sí, que lo haría todo el año. Es algo que tengo que agradecerle a los hermanos Marcos y Damián Guiral por acercarme a esta oportunidad, una chance que siempre soñé y voy a dar lo mejor para representarlos de la mejor manera. Quiero demostrar que puedo dar esto y mucho más.

-Se abren varios caminos para vos.

-Después de esto se han abierto muchísimas propuestas, las cuales nunca me las esperé. Y cuando se haga el Argentino voy a recibir mucha ayuda de ellos con Honda, que son los encargados de llevar todas las carpas y equipos, es algo que antes hacía sola con mi familia. Ahora estoy bajo la responsabilidad de una marca. Estoy feliz y esperando que se reanuden las competencias y poder debutar en el equipo Honda.

-¿Cómo fueron tus comienzos?

-Empecé a los 13 años a entrenar y prácticamente mis entrenamientos eran carreras, porque después directamente me largué a correr y de ahí a los 15 o 16 lo tomaba como un hobby. Iba los fines de semanas a correr, pero después apareció la categoría damas y ahí me di cuenta que había que entrenar. Antes iba a divertirme aunque con el tiempo me di cuenta que ya estaba compitiendo y ¡era ver quién era la mejor! Empecé a tomar todo con otro sentido; entrenarme, mejorar la alimentación y me lo tomé como un compromiso deportivo. Trabajé mucho en lo físico, principalmente por los golpes y caídas, por lo que hay que tener buena fuerza muscular.

-¿Has sufrido caídas complicadas?

-He tenido muchas caídas, pero como he entrenado mucho el cuerpo para ese tipo de golpes, los pude pasas, además tengo huesos fuertes (se ríe). Hace un mes y medio en la última carrera en San Rafael tuve una caída muy fuerte y pensé que me iba a dejar fuera de campeonato y en el momento de la caída me dijeron que tenía quebrado clavícula, radio y no se qué más por el golpe. Estuve inconsciente muchas horas y cuando me desperté en el hospital lo único que pensaba era en la propuesta que me habían hecho desde Honda y que aún no se conocía. Por suerte tuve un “Dios”, fue una caída a 200 metros de la largada y hoy lo puedo contar. Me llevaron al hospital y no me pasó absolutamente nada, sólo estiramiento de tendones en mi hombro derecho. Hice fisioterapia y bueno, me mejoró con los meses. Además, en Neuquén durante 2018, también me lesioné. Fue tan fuerte que tuve que usar yeso porque me rompí los tendones de un brazo y al campeonato de ese año lo perdí.

-Es un deporte extremo

-Así es, mi mamá se asustó mucho, porque cuando me yo caigo, siempre les aviso que estoy bien, pero esta vez no pasó nada y no supieron nada. Fue mi peor caída, pero ahora estoy muy bien. Mi papá sabía que estaba bien. Fue un golpe parecido a la del Wey Zapata (corredor de que murió en una de las carreras en abril en Córdoba ), tengo las imágenes, fue muy fuerte.

-A partir de esta esponsorización ¿qué objetivos tenés para lo que resta del año?

-Mi principal meta es ganar el campeonato cordobés, en el que estamos todas las mujeres y de ahí ver si se larga el Nacional e ir por el título. En 2020 iba a ir al Latinoamericano que debía disputarse en Colombia, pero lógicamente se suspendió por la pandemia. Tengo entendido que puede hacerse el año que viene y quiero ve si puedo cumplir ese sueño.