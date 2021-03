Brad Norman, el arquero sudafricano que sueña con hacer historia en la Lepra

Poco más de nueve mil kilómetros separan a Mendoza de la bella, global y cosmopolita ciudad de Johannesburgo, la más grande e importante de Sudáfrica. Allí donde Nelson Mandela y Desmond Tutu enarbolaron la bandera de la igualdad en esa incansable lucha contra el apartheid (separación total entre blancos y negros) nació hace 24 años Brad Dayan Norman, uno de los tantos arqueros del plantel profesional de Independiente Rivadavia. Norman todavía no se estrenó con la camiseta de los azules, pero hay un dato que pinta de cuerpo entero la situación: se trata del primer futbolista sudafricano en ser parte de un equipo mendocino.

Brad no había nacido todavía cuando su compatriota Theophilus “Doctor” Khumalo se convirtió en el primer jugador sudafricano en jugar en Argentina y en anotar un gol. Fue el 6 de agosto de 1995, en Caballito, cuando Doctorson puso el 1-0 para Ferro en lo que luego sería empate 1-1 ante Independiente de Avellaneda.

“Al Doctor Khumalo lo conozco, vive en mi ciudad. Antes de venirme a la Argentina me deseó buena suerte y me dijo que era un país hermoso y fuerte en el fútbol”, cuenta Brad con su castellano bastante mejorado desde que llegó a Mendoza en diciembre de 2020.

-Brad, ¿cómo se dio la chance de venir a jugar a Mendoza?

-Estaba el año pasado en Sportivo Luqueño, en primera división de Paraguay y mi agente me habló de esta gran oportunidad de venir a jugar a la Argentina. Como necesitaba un cambio, no dudé en venir.

-¿Por qué te fuiste de Paraguay?

-Mi tiempo en la primera del fútbol paraguayo fue muy bueno, teníamos una plantilla llena de jugadores talentosos y esa temporada jugamos la Copa Sudamericana. Sin embargo, tuve algunos problemas con mis papeles que tardaron en llegar desde Sudáfrica y con el comienzo de la pandemia tuve que hacer cuarentena en mi país y rescindir mi contrato.

-¿Cómo ha sido tu estadía en la ciudad, has logrado adaptarte a los cambios?

-Muy bien, me siento muy contento en la ciudad. Cuando llegue la gente me ha ayudado a adaptarme, me han llevado a restaurantes, a entrar a un gimnasio y ha sido muy fácil adaptarme aquí porque la gente me ayuda mucho. Y mi español va mejorando día a día. Y la vida aquí es como una vida de vacaciones, muy tranquila. Yo entreno duro dos veces por día, estoy expectante para cuando abran las fronteras y mi familia pueda venir a visitarme y mostrarles esta hermosa ciudad.

-¿Es verdad que un compañero tuyo te hacía de traductor?

-No, los profesores y jugadores hablan directamente conmigo en español. Y también he tomado clases particulares de español a través de Zoom

-¿Soñás con debutar en el fútbol argentino?

-Claro que sí, es mi sueño, representar a la Lepra y jugar junto con los aficionados, jugar en el estadio con los grandes jugadores que tenemos, por dar ejemplo “Pipi” Araujo y Mauricio Sperduti. Yo voy estar atento, trabajando duro y esperando mi turno para ayudar al equipo.

-¿Qué es lo que más extrañas de tu país?

-Lo que más extraño es mi familia, mi hermana, que es mi mejor amiga, mis padres, mis perros y mis amigos. Pero no extraño mucho porque aquí tengo muchas cosas que me hacen feliz. Extraño ir a los safaris en mis días libres. Extraño poder estar cenando a las seis de la tarde y no a las once de la noche como lo hacen aquí, jejeje.

-¿En cuanto a relieve y clima Mendoza y Johannesburgo se parecen?

-Sí, son ciudades parecidas. Sólo que en Johannesburgo hay más altura que aquí. Además, acá en Mendoza en invierno hace mucho frío y allá no.

-¿Qué es lo que más te gusta de Mendoza?

-Hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, ir a conocer bodegas con mis amigas, comer la buena comida que hay en Mendoza y hacer asados con mis vecinos. La ciudad no es muy grande, así que puedo ver a mis amigos del equipo después de las prácticas.

-¿Qué hacés en el tiempo libre?

-No tengo mucho tiempo libre, entrenamos a diario con el equipo y hago entrenamiento funcional por las tardes en un gimnasio que está muy cerca del estadio, tengo mis clases de español y en las siestas aprovecho para ver películas o series por Netflix. También me gusta hacerme un tiempo para mirar los partidos de las diferentes disciplinas que tiene la Lepra.

-¿Qué te parece el Club Sportivo Independiente Rivadavia?

-Es un club con muchísima historia, es un equipo que forma jugadores desde las inferiores. Los hinchas tienen mucha pasión por el equipo. La semana pasada fui al almuerzo por el aniversario 108 de la institución y conviví con los hinchas, presidente del equipo y el técnico. Estoy aprendiendo mucho en Independiente y estoy mejorando día a día en mi equipo. Tenemos un equipo muy fuerte y técnicamente muy bueno. Vamos a competir fuerte en la liga este año para ascender a Primera división. Me siento muy orgulloso de representar a este equipo cada día.

-¿Hasta cuándo tenés contrato y a quién pertenece tu pase?

-Hasta diciembre del 2021 para renovar y el pase es mío.

-¿Qué tipo de arquero sos y cuáles son tus ídolos en el puesto?

-Soy un arquero moderno, tengo calma para jugar. Trato de jugar como Keylor Navas, que es mi ídolo y trato de mirarlo siempre. Además, trato de observar diferentes porteros y me gusta aprender cosas de ellos. Por ejemplo, mi compañero Damian (Cebreiro) es muy bueno para atajar y me gusta poner atención sobre su técnica. Cuando tenga mi oportunidad, especialmente cuando haya presión, verán mis habilidades.

“Mi padre fue socio y amigo de Mandela”

Brad es dueño de una historia particular que lo vincula a Nelson Mandela, el expresidente sudafricano entre 1994 y 1999. Su padre es un conocido empresario de Johannesburgo que trabajó durante mucho tiempo con “Madiba”, quien falleció en 2013. Es más, según afirma el arquero de los azules, su padre y Mandela supieron ser “socios y muy buenos amigos”. A tal punto que junto a su familia (mamá Wendy y su hermana Tayla completan el árbol genealógico) asistían a todos los cumpleaños de histórico primer mandatario negro que resultó elegido por sufragio universal en su país. Además, cuenta que su madre es asistente social, “trabaja con niños que no tienen familias”, y que su hermana de 21 años estudia “fashion”, la carrera de diseño de moda.

Perfil

Nombre: Brad Dayan Norman.

Fecha y lugar de nacimiento: 05 de julio de 1996, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Peso: 1,82 cms. Altura: 82 kgs.

Debut en primera: 8 de agosto de 2018 en Sudáfrica Maccabi.

Trayectoria: Berea Albion FC, Highl. Pa. Res., Bidvest Res., Maccabi FC, Super Sport UTD., Moroka Swallons FC, todos de Sudáfrica, Sportivo Luqueño (Paraguay) e Independiente Rivadavia.

Familia: Wendy (madre), Alan (padre) y Tayla (hermana).