Boxeo: Popó Mafauad defiende el Latino y va por el Argentino ante el misionero Ayala

Estuvo a punto de dejar todo, pero el llamado a la Selección Argentina le cambió la mirada, el rumbo y le devolvió la motivacion a Joel “Papó” Mafauad (9-0, 4 nocauts), que ha vuelto al protagonismo en la escena nacional y además, sueña con la clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El boxeador mendocino uno de los grandes proyectos locales, mañana expondrá por primera vez la corona del Latino welter de la Organización Mundial de Boxeo (CMB) e irá el título Argentino welter frente al misionero, Cristian “Azteca” Ayala (10-2-1, 4 nocauts), en la pelea de fondo de la velada que se disputará en el Centro de Eventos Culturales y Deportivos Juan Domingo Perón, de González Catán, Buenos Aires. Se verá por la pantalla de TyC Sports, desde las 22.

Mafauad, llega invicto a esta contienda en la que se cruzará con un estilista, como lo es Ayala, quien está radicado en la provincia de Buenos Aires y, con quien se conocen por sus guanteos en el equipo nacional. El lasherino y pupilo de Pablo Chacón e integrante de la Selección Argentina,viene de conquistar el título welter Latino OMB, el 20 de enero pasado, donde noqueó y le arrebató el título a Cristian Reggiardo, en el 7° round, en Rosario.

Joel "Popó" Mafauad defenderá su título latino welter OMB frente al misionero Ayala, donde también buscará sumar la corona vacante del Argentino.

“Popó” volverá a ser visitante, donde además buscará una nueva corona a la casa de su rival. “Llego muy bien preparado, como pocas veces antes a una pelea. Lo digo porque llego sin esforzarme tanto en las comidas y trabajando muy bien en el gimnasio. Me he amigado con el gimnasio, porque era uno de boxeadores que entrenaban poco. Gracias a Dios me di cuenta”, aseguró el púgil, tras realizar su última práctica en Mendoza.

Este mendocino de 26, está ubicado N°15 del escalafón mundial de la OMB y 4° a nivel nacional en la categoría welter, por lo que un triunfo lo dejaría muy bien posicionado para compromiso en el plano internacional. Respecto al cambio agregó: “Me hizo muy bien volver a la Selección Argentina, es un lugar en el que volví a concientizarme y hacer todo como corresponde; comer bien, cuidarse y trabajar bien en el gimnasio,sino te quedás afuera de todo”, comentó.

Con el Azteca Ayala se conocen, pero prefirió concentrarse en su trabajo y no en lo que pueda exponer el misionero: “Hemos entrenado y guanteamos juntos en la Selección, es un buen rival, pero no es él el que me preocupa sino estar bien yo. Porque si uno quiere proyectarse tiene que estar bien para todos los rivales. En la Selección me dí cuenta de eso, que estoy para seguir creciendo y buscar mejores oportunidades. A mi nadie me ha regalado nada, siempre fui de visitante y buscar triunfos y títulos afuera de Mendoza. Ahora tengo que ir a defender y buscar otra corona a la casa de mi rival, donde voy a ir a ganar”, dijo con muchas convicciones.

🗓️ Viernes 19/05

📌 Centro de Eventos Culturales y Deportivos JD Peron, Buenos Aires, Argentina

🛎️ Joel Mafauad (WBO Latino welter) vs Cristian Ayala (Argentino welter vacante) + Marcelo Esteban Coceres vs Leonel Avila (Sudamericano semipesado vacante) + y más

📺 TyC Sports ARG pic.twitter.com/TPrphFyYNg — Al Grito de KO (@AlGritoDeKOt) May 18, 2023

El sueño olímpico es uno de los mayores que tiene, el púgil dirigido por otro ex olímpico, Pablo Chacón. “Después de esta pelea tengo un prepanamericano con la Selección y luego el Panamericano y, lo que más sueño es clasificarme a los Juego Olímpicos (Paris 2024). La vuelta a la Selección ha sido muy positiva y, le agradezco a Fabricio Nieva (DT), por su llamado”, concluyó el campeón latino.