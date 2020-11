Boxeo: noche de promesas en el Polideportivo La Colonia de Junín

Desde las 21, en las instalaciones del polideportivo la Colonia de Junín, se llevará a cabo un festival boxístico del año, que tendrá como protagonistas a varios púgiles de la nueva camada de profesionales mendocinos. Entre las figuras centrales se encuentran Maximiliano “El Profe” Segura y Abraham “El Turco” Bounarrigo.

La velada promocionada por Arano Box será transmitida por DirecTV Sport desde las 23 y es la primera de una serie de festivales en la zona Este. En la tarde de ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde estuvo presente el interventor de la Federacióln Mendocina de Box (FMB), el profesor Alejandro Benito y autoridades de la comuna de Junín.

El protagonista central de esta noche, es el invicto noqueador de Guaymallén, El Turco Bounarrigo (7-0; 6 nocauts), quien enfrentará al bonaerense, José Luis Vera (10-16-2; 1 nocauts) en la división de los mediano a 10 rounds. Ambos en la balanza 72,600 kg.

Aunque el anfitrión de la noche, es Maxi Segura (8-1- 7 nocauts) que se medirá ante el bonaerense Claudio “El Bocha” Luque (7-2-3 nocauts) a la distancia de 8 rounds en superligero. Segura registró un peso de 64kg y su rival 65,300kg.

A seis vueltas en la categoría mediano, el cordobés Nahuel “Caña” García (5-0; 4 nocauts; 72,200kg ) combatirá con Carlos Martín Leguizamón (5-2; 71,800kg).

Mientras que el lasherino Joel Mafaud (4-0, 2 nocauts; 67.500kg ) irá con el bonaerense Agustín Guimil (1-3-1; 67,200kg) en welter a 4 rounds.

El juninense, Jorge David Quiroga (7-3-1; 2 62,600kg) peleará con el lujanino Brian Martínez (1-2; 61,900kg ), en súper ligero a 4 rounds.

Debutarán entre los rentados Sebastián Rodrigo Pérez (Las Heras, 69,300kg) y Carlos Emanuel Giménez (Godoy Cruz, 69 kg) a 4 rounds en súper welter.

Los fiscalización autorizada por la Secretaría de Deportes, estará a cargo de Juan Carlos Azcurra y Rodrigo Herrera.

El Turco Bounarrigo

Es uno de las promesas de la nueva camada de boxeadores profesionales mendocinos, pese a sus 25 años, Abraham Bounarrigo es boxeador con muchísimas cualidades, principalmente es uno de esos que son fajadores que seduce al ring side y que combatirá por primera vez a 10 rounds

Como la mayoría de los boxeadores, el Turco tiene una historia muy particular, de pibe vivía a las piñas, por lo que el boxeo terminó siendo su válvula de escape. Se crió en el popular barrio Lihué en la zona de Pedro Molina aunque su infancia transcurrió El Bermejo, si bien cuenta que se agarraba a las trompadas nunca pensó en boxear y que cuando llegó al gimnasio de Chacón “¡Yo no tenía ni idea quien era Pablo Chacón (rie) ni Jonathan Barro!”, dice entre risas y aclaró, “que no es un fanático de esos que mirán todo el día boxeo en la tele”.

Con la pandemia y las restricciones afloró una nueva veta en su vida deportiva: “No tenía trabajo y además me fui a vivir solo y tengo que pagar las cosas, hice de todo, pero finalmente decidí dar clases de boxeo de manera recreativa y me ha ido muy bien. Empecé dando a domicilio, porque no se podía salir y ahora tengo dos grupos con los que trabajo al aire libre. No soy profesor, pero llevo más de 6 años en el boxeo, la teoría no la conozco, pero sí la práctica. Se ha prendido mucha gente, le gusta y me sigue”, dijo el Turco.

Es un tipo carismático, verborrágico, bonachón y que si bien se reconoce como un chico que era muy agresivo , no sólo el boxeo le ayudó hacer su catarsis sino también la religión y hoy, es devoto de la Virgen de Urkupiña : “La iglesia cambió mi vida fue como ir al sicólogo, me ayudó mucho. Voy a la Parroquia de la Virgen de Urkupiña, que es la de una comunidad con la que yo me crié (la comunidad boliviana). Me llenó de ilusiones y ser hoy fondista de un festival, es que tenía que ser así y para mí es obra de Dios y como todo encaja. Es la conexión con Dios”, sostiene sin vacilaciones y agradece al padre José Luis, Hugo y Miguel.

En cuanto al rival dijo que no sabe mucho, que inicialmente iba a pelear contra un invicto y tiene otro, pero ese no es el problema: “Voy a pelear donde me llaman y con quien sea”. Y asegura que la categoría mediano sufre mucho con el peso, pero se siente más fuer te. “Es que para dar el peso tengo que pasar hambre y la verdad, que cuando era chico ya pasé bastante hambre. Pero bueno también es un esfuerzo. Por eso prefiero pelear en supermediano. Esta es una pelea importante porque será fondista y la primera vez que voy a 10 rounds y va televisada”, contó el pupilo de Chacón.

Y agregó que, “hemos trabajado muy bien con todo los chicos y el equipo . Nos concentramos varios días en La Paz en un puesto en el campo de Víctor Alcaraz, un amigo de Pabl y llegamos bien preparado y estoy muy bien para dar batalla”, destacó Bounarrigo quien tiene como principal referente a Yoni Barros: “Para mi es un grande y lo admiro muchísimo”, destacó.

Además de entrenar también trabaja en el gimnasio junto a Pablo Stahringer a quien también agradeció al igual que el apoyo del grupo de entrenamiento.

Bounarrigo como todo boxeador sueña con ser campeón del mundo. El pibe del Lihué se inició en un gimnasio en Castellar, Buenos Aires, donde se fue a vivir a los 19 años: “Allí empecé con Daniel Zamorano, quien me ayudó mucho. Un año después volví a Mendoza y estuve con Osvaldo Corro un tiempo y sentí que cumplí un cicló y me fui al gimnasio de Chacón y de allí no me he movido”, contó el púgil.

“Mi sueño es dedicarme el cien por ciento al boxeo y ser campeón mundial . No pierdo el sueño y sé que mi estilo le gusta a muchos y es mucha la gente que me quiere y sigue”, comentó finalmente Abraham Bounarrigo.