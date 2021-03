Boxeo mendocino: Quintero y Arenas, atraen en el festival de la sede social de Huracán Las Heras

Quedaron atrás algunos inconvenientes, dieron el peso, pasaron los controles sanitarias, tuvieron la aprobación desde la Secretaría de Deportes y hoy, Flavia Quintero y Daniela Arenas, están listas para ser protagonistas de la velada de boxeo profesional que esta noche tendrá lugar en la sede del Club Social Deportivo de Huracán Las Heras, ubicado en Calle Balbín y 25 de Mayo de Las Heras.

Un festival, que está organizado por Arias Box se iniciará a las 20.30,con una previa de 7 combates amateurs, mientras que las animadoras principales se medirán a 4 rounds en la división superligero alrededor de las 22.30.

Durante la ceremonia de pesaje, la pupila de Jorge Arias arrojó en la balanza 63kg , mientras que la sanrafaelina, que hará su debut entre los rentados, registró 62,600 kg. En la ceremonia estuvo presente el interventor de la Federación Mendocina de Box, el profesor Alejandro Benito, además de autoridades municipales.

Quintero que trata de encaminar su carrera profesional a sus 28 años, luego de un parate importante, además del que sufrieron todos los púgiles por la pandemia, de la mano de su viejo entrenador Jorge Arias: “Espero que este año sea un año de despegue finalmente de mi carrera profesional como boxeadora, que es para lo que entreno todo los días y esperando este momento de volver a subir al ring, algo que se me ha hecho tan largo”, comentó la púgil quien además es mamá de Isaías de 8 años.

Respecto al tiempo que transcurrió, luego de su choque con Karen Alaniz en febrero de 2019, sostuvo: “Después de aquella pelea fue el bajó durante mucho tiempo, primero por el fallo que no me pareció justo y después tuve una fractura de tabique que me dejó un año sin actividad. Hoy, la idea junto a Jorge (su entrenador) es poner los pies sobre la tierra y que todo pueda salir bien de la mano de Dios y que sea un buen año para mi”, subrayó la púgil.

En tanto que, la pupila de Lito Negri, que hará su debut profesional vuelve al ruedo luego de 4 años: “Hace rato que quería hacerme profesional, pero como fui mamà me ha sido difícil volver, y todo todo se fue postergando, pero sí llegamos muy bien preparadas para esta pelea”, indicó Arenas.

Si bien hace tiempo que no pelea, como amateurs lo hacía en categorías más chicas y respecto si esta divisional no le desfavorece contó que: “He estado entrenando en doble turno y me siento tranquila, por eso no creo que sea una categoría que me vaya a desfavorecer, porque además me siento cómoda. Nos ofrecieron la pelea y acepté, probaremos en esta categoría”, destacó la sanrafaelina.