Boxeo: Joel Mafauad: " Mi deseo es pelear en Estados Unidos y demostrar que estoy para más”

Estuvo a punto de largar la toalla, pero en su regreso y paso por la Selección Argentina, más el encuentro con un par de referentes, Joel Mafauad encontró las motivaciones para encaminar su carrera profesional.

Algo que “El Tren” Mafauad (12- 1- 0; 4 nocaut) terminó de ratificar sobre el cierre de este 2024, con la conquista del título welter al consagrarse campeón Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que lo dejan a las puertas de un 2025 cargado de buenos proyectos en el plano internacional.

En un peleón, el pupilo de Pablo Chacón le ganó de forma categórica y le arrebató las dos coronas a Alberto Palmeta, donde el mendocino se impuso en las tarjetas y de visitante.

Popó, como lo conocen al boxeador de Las Heras, ha tenido que batallar bastante en los últimos tiempos para poder encaminar sus objetivos, “que obviamente como todo boxeador están puesto en poder combatir en el extranjero”, cuenta el flamante campeón de 27 años.

Popó Mafauad sumó su tercer triunfo consecutivo en el año, en la última presentación volvió a exponer su jerarquía frente al experimentado Palmeta.

Esta conquista lo pusieron en el tope del escalafón de la categoría de la Federación Argentina (FBA) y también en primero en el Fedelatin AMB.

Fue la tercera presentación en el año de Mafauad, quien se tomó unos buenos días de descanso, pensando en un optimista 2025. “La idea es pelear en Estados Unidos, es lo que hemos estado hablando con mi manager y mis entrenadores. Hemos trabajado todo el año pensando en eso, pero para ello también tenés que pelear más seguido y ganar. No es fácil ganar ni mucho menos pelear seguido y, es algo que sí he podido hacer los últimos seis meses”, explica el Tren lasherino, mientras atiende el negocio que tiene en su casa junto a sus padres.

¿Te has tomado unos buenos días de descanso?

Sí, desde mi paso por la Selección que no había parado y necesitaba tomarme un descanso, sobre todo después de la última preparación. Ahora, tenemos que empezar a pensar en lo que tenemos programado para más adelante. He estado entrenando, pero muy liviano. Tranquilo. Manteniéndome.

¿Tenés otras actividades además del boxeo o solo te dedicás de lleno solo a entrenar?

Estoy abocado al boxeo, pero tenemos un negocio con mis viejos que me ayudan mucho y me da para vivir, porque del boxeo no se puede del todo ya que es bastante duro. Pero cuando tengo que pelear, me dedico al ciento por ciento. Me dan una mano mis viejos.

¿Te ilusionás con un 2025 que te permita despegar en otro nivel?

Si, en 2025 voy a esperar que se de una chance de pelear en Estados Unidos. Es que considero que he demostrado que estoy al nivel de otro boxeo. Estoy enfocado en salir a pelear afuera del país. Mi deseo es pelear en Estados Unidos, pienso que es lo que todos los boxeadores soñamos. No le esquivo a nadie y quiero demostrar que estoy para más.

El Tren Mafauad, como lo apodaron en la Selección Argentina, en 2025 buscará rumbo internacional.

Contabas que estás trabajando con una promotora o con un manager

Tengo manager desde hace 5 meses, Rodrigo Morán se llama. Él me está ayudando en mi carrera. Fue él quien confió en mí y me ha dado una mano gigante. Estoy saliendo a flote, porque antes me era muy difícil hacer tantas peleas. Desde que estamos trabajando juntos he realizado tres peleas, algo que no sucedía hace dos años; hacer tres peleas en el año. Él se la jugó.

¿Con él planificaron la pelea con Palmeta?

El me llamó y me preguntó si estaba para pelear con Palmeta. Me dijo que lo pensara y yo automáticamente le dijo que sí, que la confirmara. Ha puesto plata de su bolsillo en esto del boxeo. Estoy muy agradecido a él y a Pablo Chacón y Armando Andrada, a Martín mi preparador físico y todos los que me apoyan.

En un momento quisiste abandonar la actividad ¿Eso por qué?

Lamentablemente en el boxeo tenés muchas bajas y pocas altas. Tenés que correr de un lado para el otro para poder entrenar bien, porque lo económico cuenta mucho. Sé que es sacrificio y perseverancia, pero a veces se pierde. He recuperado toda esa motivación y todo eso es Gracias a Dios, porque también creo mucho en eso. En mi última pelea estaba muy motivado y gracias a eso hice una buena pelea. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Quiero ser algo y alguien en el boxeo, quiero ser campeón mundial. La motivación no me la va a sacar nadie y el sueño tampoco.

-¿Cómo surgió la posibilidad de tener un representante?.

Rodrigo Morán vive en Buenos Aires y se contactó conmigo. Viste como es la vida, siempre hay algo que te marca, yo confío mucho en Dios, creo que fue Dios el que hizo todo esto. Cuando estaba en la selección, Mariano Carrera fue quien le habló a Rodrigo de mí. Mariano fue quien me abrió las puertas. Estoy muy agradecido de él.

En el Casino de Buenos Aires, Beto Palmeta y Popó Mafauad no se dieron tregua, en una pelea donde el mendocino ganó en decisión dividida.

¿Vas a seguir peleando en la categoría welter?

Es que en superligero no me sentía bien y me costaba mucho dar el peso. Hacía peleas horribles y no me gustaban. Con Pablo (Chacón) hablamos de subir de categoría porque no me veía que rendía mucho. En welter, tomé mucha confianza y empecé a demostrar lo que podía dar. Claro que para eso hay que trabajar, porque por más talento que tengás sino trabajás, no pasa nada.

¿Que te dijo Pablo sobre este triunfo?

- Está muy contento y me dijo: “¡Vos no tenés ni idea ni te imaginás lo que he hecho y logrado!”. Pablo, siempre me dice que me la tengo que creer un poco más, pero no soy de esos. Por más fama que pueda llegar a tener, siempre voy a ser un pibe de barrio. Eso no lo pienso cambiar.

Contame sobre tus viejos, Marcos y Andrea.

Mis viejos son el sostén de todo lo que soy. Mi vieja es de fierro. Ella me rompe los quinotos para que vaya a entrenar, me da una gran mano y atiende el negocio –porque es mio-, me lava la ropa…mi vieja es todo. Mi viejo otro gran tipo y sostén de la familia. Gracias a Dios soy lo que soy por ellos. Tengo palabras de agradecimiento.

¿Que pasó en la Selección Argentina en tu última convocatoria?

Fue lo mejor pasó en los últimos años, aprendí mucho compañerismo. De esos profes aprendes un montón, principalmente, que siempre se puede seguir mejorando. Lo que pasó esta vez con la Selección fue mágico. Estoy muy agradecido a Fabricio Nievas, Víctor Castro, Mariano Carrera, el Pocho Arrieta, Daniel González, Omar Narváes, Peto Ruiz espero no olvidarme de nadie.