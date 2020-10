Bottas sabe que necesita “un milagro” para ser campeón

Valtteri Bottas era favorito para llevarse el triunfo en el GP de Eifel, ya que había ganado la clasificación del sábado y partió desde la pole el domingo. Pero un problema en el motor lo obligó a abandonar y quedó muy lejos en el campeonato. El finlandés señaló que necesitaría un milagro para poder ganarle el título a Lewis Hamilton.

“Es decepcionante, por supuesto, muy decepcionante, y una de esas cosas por las que no puedes hacer nada. Obviamente tuve el encierro antes de eso. Creo que todavía tenía todas las posibilidades de ganar porque eso me hizo comprometerme a hacer dos paradas bastante pronto, y creo que hacer dos paradas al final fue la mejor estrategia. Sabía que había todo por lo que jugar, incluso después de ese encierro en la llovizna. Entonces lo del motor, no podía creerlo”, dijo Bottas luego de la carrera en Nürburgring.

Sobre la diferencia de puntos que hay en el campeonato con respecto a Hamilton, el finlandés contó: “Ahora entiendo que la diferencia con Lewis es bastante grande en términos de puntos. Definitivamente necesitaría un milagro. Pero como siempre, no tiene sentido rendirse. Tienes que mantener el listón alto y seguir intentándolo. Ya veremos. Decepcionado es la mejor palabra”.

Luego del Gran Premio de Eifel, Bottas se encuentra en la segunda posición del campeonato de Fórmula 1 a 69 puntos del líder Lewis Hamilton.