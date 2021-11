Bombazo en el fútbol internacional: el brasilero Dani Alves vuelve al Barcelona

Hace algunos días, Xavi Hernández fue oficializado como nuevo DT del Barcelona en donde buscará reestructurar las bases del equipo para volver a sus orígenes ganadores. Y en ese plan, el flamante director técnico ya se aseguró su primer fichaje: Dani Alves.

Así lo replicó el diario español As, cuya fuente fue el periódico deportivo Sport, editado en Barcelona, donde asegura que el experimentado lateral brasileño arribará en enero próximo luego de que Joan Laporta y Mateu Alemany dieran el visto bueno para que Dani Alves concreté su retorno al club Blaugrana.

Dani Alves tiene decidido que jugará prácticamente gratis en el Barça. El lateral brasileño viene a sumar y no pondrá ninguna dificultad a nivel económico. #FCBarcelona pic.twitter.com/iXGLJzJIix — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) November 12, 2021

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme”, declaró Alves a Sport en su momento.

🚨Dani Alves volverá a jugar en el Barça. Xavi Hernández ve con buenos ojos su incorporación y el club azulgrana tiene previsto anunciarlo la próxima semana, vía @sport. #FCBarcelona pic.twitter.com/a6djc4OCCb — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) November 12, 2021

Dani Alves se desempeño como jugador del Barcelona desde la temporada 2008/2009 hasta mediados de 2016, cuando fue transferido a la Juventus. En el conjunto Culé, el brasileño logró seis ligas, cuatro Copa del Rey, cuatro Supercopa de España, tres Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundial de Clubes.