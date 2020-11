Bomba en Racing, renunció Diego Milito: “No comparto el modelo ni las ideas del presidente”

Diego Milito renunció a su cargo en Racing. El Secretario Técnico de la Academia sostuvo que tomó “la decisión de no continuar, a partir de la próxima gestión, siendo el Secretario Técnico del club. No comparto el modelo ni las ideas del presidente”, afirmó en su comunicado.

El ex delantero se dirigió al hinchas y socio del club, “que merecen conocer después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir”. Y agregó: “Les quiero contar que decidí no continuar a partir de la próxima gestión, siendo el Secretario Técnico del club. El motivo es simple, no comparto el modelo ni las ideas del presidente. A muchos les sonará fuerte, pero no es así”.

Luego aclaró: “No tengo nada personal en contra de Víctor (Blanco), al cual respeto”. Milito también afirmó que esta idea no viene de ahora, y que lo habló en reiteradas oportunidades con el titular de Racing.

Habló de su proyecto de profesionalización en el área deportiva y confesó que “siento que no he sido escuchado y capaz de convencer. Por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas”

También desmintió las versiones que decían que pidió que echen a algunos dirigentes, “no tengo potestad para hacerlo”.

E ex futbolista también afirmó que intentó convencer al presidente de romper con antiguas estructuras instaladas desde hace muchos años, y dejar viejas políticas de los años 90, las cuales padecí, chicanas, operación, desestabilizaciones que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club”.

Y explicó cuáles eran sus pretensiones en la institución: “la de la evolución, tecnología, la de equipos de trabajo, la de la buena comunicación y vinculación con el mundo. La del crecimiento en la infraestructura, la de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto”.

Esta noticia sorprendió a muchos y hay quienes lo ven como “irresponsable” esta decisión “en los días previos al duelo con Flamengo”.

Los interrogantes al por qué lo hizo antes de un partido importante, Milito dijo: “los momentos no se eligen, suceden. Soy transparente y no especulo con un resultado deportivo porque porque mi salida está lejos por uno, dos o tres resultados adversos”.

El Secretario dejó en claro que su compromiso seguirá siendo para el club, jugadores, cuerpo técnico. Y manifestó que siempre estará “para ayudar a Racing porque ese siempre fue deseo y mi propósito a la hora de volver”.

El ex delantero espera las elecciones en la que se renovará la Comisión Directiva del club el 20 de diciembre para dar su paso al costado.