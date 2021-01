Bomba: En España aseguran que el Kun Agüero jugará en Barcelona

Medios españoles aseguran que Sergio Kun Agüero está en el radar del Barcelona, que podría contratarlo para la temporada 2021/2021. El diario Mundo Deportivo puso en tapa al delantero de Manchester City y un titulo sugerente: “A tiro”. Además del argentino, el Culé también habría avanzado por el defensor del Bayern Münich David Alaba.

Agüero finaliza su contrato con Manchester City en junio de 2020. En Inglaterra dan por hecho que los Ciudadanos no tienen pensado prolongar el vínculo. Como gesto para el argentino, que fue campeón y es ídolo de los hinchas, lo dejarían salir con el pase en su poder. Barcelona lo apuntó porque sabe que incorporarlo no le saldrá un solo euro. Solo deberá arreglar el contrato del ex Independiente.

“Delantero de nivel ‘top’, en el Barça lo ven aprovechable a corto plazo por su calidad y porque llegaría libre. Eso sí, debería adaptar su ficha a la situación del club. Es amigo íntimo de Leo Messi, lo que también podría sumar en las intenciones de retener al capitán. Es un punta técnico y con gol, un delantero de área que puede ser la referencia”, expresa Mundo Deportivo sobre la posible llegada del Kun Agüero al Barcelona en su edición de este sábado 23 de enero.

Así, Agüero podría compartir equipo por primera vez con su amigo Lionel Messi. Claro que juegan juntos desde hace más de una década en la Selección argentina. El arribo del Kun al Camp Nou podría propiciar la continuidad del rosarino en el club Blaugrana.

Agüero se recupera en su casa tras haber dadopositivo por coronavirus. Más allá de la pandemia, el Kun no tuvo un buen 2020 y el 2021 tampoco lo recibió de la mejor manera. Algunas lesiones y la pérdida de la titularidad indiscutida dan cuenta de que sus mejores años en el fútbol son cosa del pasado.