Bomba en el mundo xeneize: “Angelici, Macri y Tevez se juntan para sacar a Riquelme de Boca”

Todo el mundo Boca sabe de la amistad entre Carlos Tevez y Daniel Angelici y por ese motivo la foto que apareció de ellos juntos en una playa en Pinamar no sorprende a nadie aunque para Augusto César esa imagen ratifica una información y una intuición que el periodista de ESPN ya tenía sobre el futuro político del club de cara a las próximas elecciones.

“Lo que esta foto demuestra es que lo que yo dije el año pasado no era una locura. En Boca se estaba hablando de la elección del 2023 y esta foto demuestra que Angelici, Macri y Tevez van a ir juntos por un lado para tratar de sacar a Riquelme de Boca”, lanzó la bomba el periodista que cubre el día a día del Xeneize y recibió el respaldo de su compañera Luciana Rubinska.

La realidad marca que todavía faltan casi tres años y eso en Argentina y en un club como Boca es una eternidad, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia que pueden tener los resultados deportivos en la decisión de los socios a la hora de elegir un candidato u otro. En 2019, la mayoría votó con el corazón y la figura de Román arrasó con todo. Cuatro años antes, el reciente regreso de Tevez sin escalas desde la Juventus y en su mejor momento fue el espaldarazo ideal para la reelección de Angelici.

Pero sí muchos pueden interpretarlo como un mensaje y así dio su mirada Mariano Juan en ESPN F12: “Del lado de la dirigencia y del Consejo de Fútbol, a mí que tengo un proyecto nuevo en el club no me gusta que mi capitán, mi figura y mi emblema esté con el ex presidente”.

Mariano Closs, el conductor del programa, prefirió sacarle un poco de dramatismo a la imagen divulgada este miércoles por el diario Olé: “El mundo del fútbol sabe que Angelici y Tevez son amigos. Lo saben Riquelme, Bermúdez, Delgado y Cascini. Después si juegan políticamente es otra cosa”. Y agregó minutos después: “A mí me están diciendo en este momento que están en un negocio en común. Si es así, esto no tiene nada que ver con el fútbol”.

Horas más tarde, invitado en el mismo canal, Jorge Amor Ameal opinó sobre el tema: “No me molestan las fotos. A mí me interesa lo que Carlitos está haciendo con nosotros. Esa foto no cambia absolutamente nada. Nadie puede elegirle los amigos a otro, como no me los pueden elegir a mí”.