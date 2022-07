Bomba de Tevez contra el Chapa Retegui: “Con él no hablo más, faltó a su palabra y el fútbol no es para cagones”

Sorpresivamente, el DT de Rosario Central, Carlos Tevez, disparó munición gruesa contra Carlos “Chapa” Retegui, su amigo y actual secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con TyC Sports, Carlitos no ahorró conceptos y fue durísimo contra el ex entrenador de Las Leonas, quien en un principio había aparecido en escena como el ayudante de campo de Tevez en su primera experiencia como entrenador.

Visiblemente enojado y tras perder los dos partidos que disputó al frente del Canala (frente a Gimnasia La Plata y Aldosivi), Tevez encaró el micrófono y soltó acusaciones fuertes.

“El fútbol no es para cagones, hay que poner el pecho e ir al frente. Retegui faltó a su palabra. Esperaba que me lo dijera en la cara. Eligió su cargo político por sobre su sueño. Me dolió mucho. Y soy leve en lo que estoy diciendo”, expresó el ex Boca.

Carlos Tevez, DT de Rosario Central. / CARC

Y añadió: “La situación de Retegui fue desprolija. Estoy más sorprendido que nadie que no esté acá. Me enteré por los periodistas que no venía, nunca me llamó. Priorizó lo político y le falló a mucha gente. Siempre me dijo que cuando llegara el momento iba a renunciar y no lo hizo. Faltó a su palabra y me falló a mí y mis hermanos”.

Para poner en contexto la situación hay que resaltar que Tevez y Retegui fueron amigos durante muchos años y hasta elaboraron juntos un plan de trabajo con el objetivo de, algún día, dirigir juntos en Primera división.

Horacio Rodríguez Larreta y el Chapa Retegui. / GCBA

Cuando Tevez confirmó su arribo a Rosario Central, todo el mundo fútbol aguardaba por Retegui, quien finalmente se inclinó por sostener su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Carlos Tevez confirmó que Boca Juniors le negó la cesión de dos jugadores que había pedido para reforzar a Rosario Central: Gastón Avila y Marcelo Weigandt.