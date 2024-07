Boca visita a Independiente del Valle por los 16avos de la Copa Sudamericana 2024: Hora, TV y formaciones

Tras el largo receso por Copa América, Boca volverá esta misma noche a las competencias para disputar el duelo de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024 frente a Independiente del Valle. El encuentro se llevará a cabo esta noche desde las 21:30 horas argentinas en el estadio Banco de Guayaquil, Ecuador y podrá verse en vivo desde Argentina a través de ESPN, Disney+ y Star+.

El partido será arbitrado por el chileno Felipe González, quien estará acompañado por los asistentes José Retamal y Alejandro Molina. Francisco Gilabert será el cuarto árbitro y en el VAR estarán José Cabrero y Miguel Araos.

Diego Martínez habló luego de la derrota de Boca ante Platenes y aseguró que la expulsión de Marcos Rojo condicionó el partido. (Fotobaires)

El Xeneize llega a este partido con el escándalo por no haber inscripto a tiempo a sus cuatro refuerzos. Pero eso no es todo, ya que Diego Martínez tendrá otro desafío: además de no tener a las cuatro incorporaciones, el DT tampoco podrá contar con Edinson Cavani, por un problema físico, ni con más de una decena de futbolistas por distintos motivos, siendo el principal el de la convocatoria los Juegos Olímpicos.

En cuanto al historial, Boca tiene saldo negativo contra Independiente del Valle, ya que ambos equipos se enfrentaron por única vez en las semifinales de la Copa Libertadores del 2016. El Xeneize perdió 2 a 1 en la ida y 3 a 2 en la vuelta.

Los 4 refuerzos de Boca: Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre

Posibles formaciones

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Joao Ortiz, Christian Zabala, Kendry Páez, Renato Ibarra, Junior Sornoza; y Renzo López. DT: Javier Gandolfi.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Diego Martínez.

Hora: 21:30 (ARG)

TV: ESPN, Disney+ y Star+

Árbitro: Felipe González (Chile)

Estadio: Banco Guayaquil

Minuto a minuto y estadísticas