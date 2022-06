Boca visita a Barracas Central por la Liga Profesional 2022: día, hora, formaciones y TV

📋 La lista de concentrados de #Boca 🟦🟨 para enfrentar a Barracas Central:



✅ Vuelven Luis Advíncula 🇵🇪 y Carlos Zambrano 🇵🇪.



😉 Luca Langoni vuelve estar convocado. Desde el duelo vs Arsenal 🇨🇩 que no se ausenta por la LPF.



❌ No están Nicolás Orsini ni Vicente Taborda. pic.twitter.com/SYQ2ysP03n