Boca quiere seguir con el invicto en el Ducó frente a Huracán: formaciones, hora y TV

Boca Juniors visitará esta noche a un afinado Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, reducto donde el xeneixe no pierde hace 27 años con el dueño de casa, en el marco de la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido, arbitrado por Nicolás Lamolina, comenzará a las 20.15 y será televisado por Fox Sports Premium.

El Palacio le sienta bien a Boca, que no pierde allí con Huracán desde el 9 de octubre de 1994 (3-1 por el torneo Clausura, con goles de Roberto Acuña para la visita; Víctor Hugo Delgado, Pedro Barrios y Walter Pelletti para el local).

🔜 ¡Próximo partido!



👉 Torneo Liga Profesional 2021

⚽ Huracán

🗓️ Sábado 16/10

🕗 20:15

🏟️ Estadio Tomás Adolfo Ducó

👤 Nicolás Lamolina#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/kW6qRqncEJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 15, 2021

Después de esa caída, visitó 13 veces al “Globo” e hilvanó siete triunfos y seis empates. En el mismo período, sí perdió en el Ducó pero con otros tres rivales: vs Independiente (2-0) en 2009, Chacarita Juniors (4-1) y All Boys (2-0) en 2010.

”Esperemos quedar en la historia por cortar la racha con Boca”, declaró el DT de Huracán, Frank Kudelka, consciente de la incomodidad de esa situación adversa en casa.

El “Xeneize” se presentará en Parque de los Patricios después de vencer a Lanús (4-2) en La Bombonera, victoria que lo dejó en el sexto lugar con 24 unidades, a nueve del líder River Plate.

Una fecha antes, en su anterior compromiso fuera de casa, había perdido el superclásico en el Monumental (2-1), donde quedó el invicto del ciclo técnico de Sebastián Battaglia.

📋 Lista de concentrados para enfrentar a Huracán el próximo sábado por la 16ta. fecha de la #LigaProfesional. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/JNykYoubZM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2021

El entrenador tiene previsto hacer cuatro cambios en relación al último partido: Marcos Rojo por Lisandro López, Esteban Rolón por Jorman Campuzano, Aaron Molinas por Edwin Cardona y Luis Vázquez por Nicolás Orsini.

Rojo recuperará su lugar en la zaga tras cumplir una fecha por la expulsión ante River; Campuzano saldrá del equipo por acumular cinco amonestaciones; mientras que Cardona y Orsini lo harán tras sufrir un desgarro.

En el banco de suplentes, Battaglia tendrá como alternativa al mediocampista Juan Ramírez, recuperado de un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda, sufrido en el partido con Patronato de Paraná por la Copa Argentina, el pasado 22 de septiembre.

En cambio, el DT de Boca no convocó a Eduardo “Toto” Salvio, que se entrena con normalidad tras superar una lesión ligamentaria sufrida el 28 de febrero, y tampoco al colombiano Sebastián Villa, aún fuera de la consideración luego de su conflicto con el Consejo de Fútbol por un viaje a su país sin respetar el plazo de ausencia autorizado.

Huracán llega al partido de hoy en su mejor momento en el campeonato, después de tres victorias consecutivas que le dieron aire en la tabla de los promedios de cara al regreso de los descensos el año próximo.

#Huracán 🎈Estos son los jugadores concentrados por Frank Darío Kudelka para recibir a #Boca este sábado desde las 20.15, en el Tomás A. Ducó, por la #Fecha16 del #TorneoSocios 🏆#VamosGlobo 💪 pic.twitter.com/q42RNQw2xc — CA Huracán (@CAHuracan) October 15, 2021

La de Boca será una prueba de fuego antes del siguiente partido en casa que será nada menos que el clásico ante San Lorenzo, el domingo 24 de octubre.

Kudelka tiene previsto repetir el equipo que ganó el pasado sábado en Santiago del Estero (2-1 vs. Central Córdoba), resultado que se encadenó con los triunfos sobre Newell’s Old Boys de Rosario (1-0) y Arsenal (1-0).El mediocampista Fabián Henríquez, autor de un gol ante el “Ferroviario”, se mantendrá como mediocampista central en lugar de Claudio Yacob, que todavía no se recuperó al ciento por ciento de una distensión muscular.

Para esa función, el “Globo” tampoco tendrá disponible a Santiago Hezze, que deberá cumplir una fecha por tarjetas amarillas.

El historial de partidos por liga de AFA en la era profesional arroja una abrumadora ventaja para Boca con 80 victorias, 44 empates y 29 derrotas en 154 enfrentamientos.

Probables formaciones

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quilez, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Franco Cristaldo, Fabián Henríquez y Lucas Vera; Jhonatan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Kudelka.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weingandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón y Agustín Almendra; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Huracán.

Hora de inicio: 20:15.

TV: Fox Sports Premium.