Boca quiere al paraguayo Ángel Romero, pero no a su hermano Oscar: el resto de los apuntados por Riquelme

Boca Juniors ya dejó atrás la euforia por la Copa Argentina y piensa de lleno en 2022. La triple competencia que se viene (Copa Libertadores, Copa Argentina y Liga Profesional) requiere de refuerzos, reorganización y puesta a punto para llegar de la mejor manera.

En este sentido, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja con el fin de abrochar los primeros refuerzos, mientras decide qué hacer con aquellos futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

Para empezar, Boca tiene que definir qué pasará con el DT Sebastián Battaglia. El máximo ganador en la historia del club se coronó en la Copa Argentina y pide pista para continuar. El tema es que no cuenta con todo el consenso necesario y su futuro es una incógnita.

Otro tema es saber qué ocurrirá con los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa, de bajo nivel y que podrían decir adiós. Otro caso es el del peruano Carlos Zambrano y del cordobés Cristian Pavón.

Los refuerzos en vista, con Ángel Romero a la cabeza

El paraguayo Ángel Romero es el apuntado número uno. El delantero ex San Lorenzo está sin club, se entrena solo y podría acordar condiciones con Boca. No así su hermano Oscar, quien no sería del interés Xeneize.

Otra cara a seguir es la de Agustín Canobbio, de Peñarol. Es mediocampista, tiene 23 años y muchos lo comparan con Nahitan Nández.

El peruano Christian Cueva y Facundo Farías (Colón) son otros que tienen chances de llegar a La Boca.